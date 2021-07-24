Главные новости пятницы и ночи: Олимпийские игры, дело об исчезновении Чауса

Россия не показала выход команды Украины на Олимпийских играх, в Молдове считают, что к исчезновению Чауса причастны госструктуры Украины – актуальные новости 23 июля и ночи.

Об Олимпийских играх

Олимпийские игры-2020, которые перенесли на год из-за коронавируса, официально открылись в Токио.

Российский "Первый канал", который транслировал церемонию открытия летней Олимпиады-2020 в Токио, во время парада атлетов не показал выход команды из Украины.

Также на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту мира, на которой Крым был отделен от Украины границей. Теперь рубежа нет.

На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль завоевала китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.

Об исчезновении Чауса

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон. Также ведомство с удивлением восприняли информацию от Молдовы.

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