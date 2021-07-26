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Головні новини неділі та ночі: "бронза" шпажиста Рейзліна, володіння Ватикану

Понеділок, 26 липня 2021, 08:00
Головні новини неділі та ночі: бронза шпажиста Рейзліна, володіння Ватикану

Шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль, Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі.

Про бронзу Рейзліна

Український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову медаль для збірної України на Олімпійских Іграх.

Рейзлін у неділю, 25 липня, здобув "бронзу" в одиночному турнірі на шпагах.

Про володіння Ватикану

Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, вказавши, що володіє понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.

Розкрита інформація міститься в двох документах: консолідованому фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу і першому публічному бюджеті Управління майна Святого Престолу.

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Українська правда

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Теми: Українасвіт
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