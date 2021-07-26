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Главные новости воскресенья и ночи: "бронза" шпажиста Рейзлина, владение Ватикана

Понедельник, 26 июля 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: бронза шпажиста Рейзлина, владение Ватикана

Шпажист Игорь Рейзлин получил для Украины медаль, Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире.

О "бронзе" Рейзлина

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских Играх.

Рейзлин в воскресенье, 25 июля, завоевал "бронзу" в одиночном турнире на шпагах.

О владении Ватикана

Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владения недвижимостью, указав, что обладает более 5000 объектами недвижимости, преимущественно в Италии.

Раскрытая информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола.

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Украинская правда

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Темы: Украинамир
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