Главные новости воскресенья и ночи: "бронза" шпажиста Рейзлина, владение Ватикана

Шпажист Игорь Рейзлин получил для Украины медаль, Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире.

О "бронзе" Рейзлина

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских Играх.

Рейзлин в воскресенье, 25 июля, завоевал "бронзу" в одиночном турнире на шпагах.

О владении Ватикана

Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владения недвижимостью, указав, что обладает более 5000 объектами недвижимости, преимущественно в Италии.

Раскрытая информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола.

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