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Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби

П'ятниця, 20 серпня 2021, 21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви, у Києві вночі знесли будинок Барбана — актуальні новини 20 серпня.

Про санкції РНБО

Рада національної безпеки і оборони запровадила повний пакет санкції проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна".

Такой РНБО запроваджує персональні економічні обмежувальні санкції проти нардепа Андрія Деркача і низки інших осіб.

Про садибу Барбана

У Києві о 5 годині ранку будівельна техніка знищила садибу Барбана кінця ХІХ століття — напередодні активісти захищали історичний будинок від нападу тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок.

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений цинічним знесенням у Києві будинку Барбана, який влада не захистила від забудовника.

Мер Києва Віталій Кличко натомість звинуватив Мінкульт, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню садиби.

Пізніше Кличку зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання РНБО. Мер Києва відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину.

В ОП вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені Кличком.

Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Кличка запрошували для обговорення проблемних питань, адже повноваження щодо його відсторонення – поза віданням РНБО.

Кличко вважає, що РНБО переплутали КМДА з Мінкультом, а останній взагалі не виконує своїх прямих обов’язків.

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Українська правда

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