Новости 20 августа: санкции СНБО, уничтожение усадьбы

СНБО ввел санкции против Шариев и главреда "Страна" Гужвы, в Киеве ночью снесли дом Барбана — актуальные новости 20 августа.

О санкциях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания "Страна" – Игоря Гужвы.

Также СНБО вводит персональные экономические ограничительные санкции против нардепа Андрея Деркача и ряда других лиц.

Об усадьбе Барбана

В Киеве в 5 часов утра строительная техника уничтожила усадьбу Барбана конца XIX века — накануне активисты защищали историческое здание от нападения титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен циничным сносом в Киеве доме Барбана, который власти не защитили от застройщика.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь обвинил Минкульт, а также полицию в том, что они не предотвратили снос особняка.

Позже Кличко позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание СНБО. Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

В ОП считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные Кличко.

Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Кличко приглашали для обсуждения проблемных вопросов, ведь полномочия относительно его отстранения - вне ведения СНБО.

Кличко считает, что СНБО перепутали КГГА с Минкультом, а последнее вообще не выполняет своих прямых обязанностей.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Путин накануне приезда Ангелы Меркель говорил по телефону с Эммануэлем Макроном и обвинил Киев в обострении ситуации на Донбассе.

Один из самых высоких в Украине 70-метровый флагшток, монтируемый ко Дню Независимости в Херсоне, упал во время установки на припаркованный рядом Lexus чиновника, который в команде главы ОГА отвечает за капитальное строительство.

Офис генпрокурора завершил расследование в отношении нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Черногория вводит ограничения на въезд в страну — теперь на границе нужно предъявить свежий негативный тест или справку о получении хотя бы одной дозы вакцины. Иначе придётся отсидеть двухнедельную самоизоляцию.

За сутки 19 августа в Украине зафиксировали 1 600 новых случаев COVID-19, госпитализировали 597 человек, умерли 26 больных, выздоровело 882 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 129 027 человек.