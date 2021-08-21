Головні новини п’ятниці і ночі: санкції, садиба Барбана

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та Гужви, США – проти Nord Stream 2, Росія – проти українських топ-посадовців; у Києві знесли садибу Барбана – актуальні новини 20 серпня.

Про санкції США

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції щодо російського судна і двох компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Санкції запровадили проти судна "Остап Шеремета", судновласника ТОВ "Дворянство" і будівельної компанії "Константа".

Байден окремо видав указ, що дозволяє запроваджувати санкції щодо деяких російських трубопроводів.

Про санкції РНБО

Рада національної безпеки і оборони запровадила повний пакет санкцій проти подружжя Шаріїв – Анатолія та Ольги та проти Ігоря Гужви, головного редактора видання "Страна". Сайт "Страни" більше не відкривається.

Такой РНБО запроваджує персональні економічні обмежувальні санкції проти нардепа Андрія Деркача і низки інших осіб.

Про російські санкції

Росія запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Також в списку санкцій опинилися уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Про садибу Барбана

У Києві о 5 годині ранку будівельна техніка знищила садибу Барбана кінця ХІХ століття — напередодні активісти захищали історичний будинок від нападу тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок.

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений цинічним знесенням будинку. Мер Києва Віталій Кличко натомість звинуватив Мінкульт, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню садиби.

Пізніше Кличку зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання РНБО. Мер Києва відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. В ОП вважають відмовками причини неявки, озвучені Кличком. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Кличка запрошували для обговорення проблемних питань, адже повноваження щодо його відсторонення – поза віданням РНБО. Кличко вважає, що в РНБО переплутали КМДА з Мінкультом, а останній взагалі не виконує своїх прямих обов’язків.

РНБО ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана та провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

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