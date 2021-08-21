Главные новости пятницы и ночи: санкции, усадьба Барбана

СНБО ввел санкции против Шариев и Гужвы, США - против Nord Stream 2, Россия - против украинских топ-чиновников; в Киеве снесли усадьбу Барбана - актуальные новости 20 августа.

О санкциях США

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Санкции ввели против судна "Остап Шеремета", судовладельца ООО "Дворянство" и строительной компании "Константа".

Байден отдельно издал указ, разрешающий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов.

О санкциях СНБО

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания "Страна" – Игоря Гужвы. Сайт "Страны" больше не открывается.

Также СНБО вводит персональные экономические ограничительные санкции против нардепа Андрея Деркача и ряда других лиц.

О российских санкциях

Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Также в списке санкций оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Об усадьбе Барбана

В Киеве в 5 часов утра строительная техника уничтожила усадьбу Барбана конца XIX века — накануне активисты защищали историческое здание от нападения титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен циничным сносом дома. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь обвинил Минкульт, а также полицию в том, что они не предотвратили снос особняка.

Позже Кличко позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание СНБО. Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область. В ОП считают отговорками причины неявки, озвученные Кличко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Кличко приглашали для обсуждения проблемных вопросов, ведь полномочия относительно его отстранения - вне ведения СНБО. Кличко считает, что СНБО перепутали КГГА с Минкультом, а последний вообще не выполняет своих прямых обязанностей.

СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

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