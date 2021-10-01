Головні новини четверга і ночі: Разумков, загиблий військовий

"Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова; бойовики вбили військового з Дніпропетровщини – актуальні новини 30 вересня.

Про Олексія Стрижака

30 вересня у зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Олексій Стрижак. Він 1982 року народження, родом із Зеленодольська.

Церемонію прощання з бійцем проведуть вранці 2 жовтня.

Про Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе. Арахамія пояснив, що відставку Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.

Разумков сказав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів.

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