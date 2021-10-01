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Головні новини четверга і ночі: Разумков, загиблий військовий

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 08:00
Головні новини четверга і ночі: Разумков, загиблий військовий

"Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова; бойовики вбили військового з Дніпропетровщини – актуальні новини 30 вересня.

Про Олексія Стрижака

30 вересня у зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Олексій Стрижак. Він 1982 року народження, родом із Зеленодольська. 

Церемонію прощання з бійцем проведуть вранці 2 жовтня.

Про Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе. Арахамія пояснив, що відставку  Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.

Разумков сказав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів.

Про інші важливі новини

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19.

29 вересня Комітет  держбезпеки Білорусі затримав 43 особи – імовірно, затримання пов'язані з коментарями в соціальних мережах про загибель айтішника Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

Державний телеканал "Дом" отримав попередження через показ мапи, де окупований Крим позначили частиною Росії — вона демонструвалася на початку та наприкінці передачі "Русский дневник".

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року — він отримав 1 рік ув'язнення.

Глава МЗС Кулеба заявив, що Україна готова продовжувати співробітництво з Угорщиною попри наявні розбіжності, але реагуватиме на порушення українських інтересів.

В Російській Федерації оголосили в розшук головреда видання The Insider, яке довело провину ФСБ у збитті MH17, а також розслідувало отруєння Навального і Скрипалів.

Під час безвізового моніторингу ЄС висунув до України нову рекомендацію, якої раніше не звучало і яка є неприйнятною для Києва. Євросоюз хоче, щоби усі безвізові держави з часом "синхронізували візову політику з європейською".

Українська правда
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