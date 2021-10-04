Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков каже, що відправити його у відставку цього тижня регламент не дасть

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:56
Разумков каже, що відправити його у відставку цього тижня регламент не дасть
Дмитро Разумков, фото з rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що якщо йти за регламентом парламенту, цього пленарного тижня розглянути його відставку народні депутати не можуть. 

Джерело: Разумков на брифінгу після погоджувальної ради

Пряма мова спікера: "Об'єктивно, ні (це питання не може з’явитися в порядку денному – ред.). Тому що навіть якщо сьогодні прийдуть підписні (листи – ред.), то фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо. Об'єктивно неможливо. 

Я не буду затягувати цей процес. Я розумію, що зараз почнуть розповідати мої колеги – я не буду тягнути з цим процесом". 

Деталі: Разумков запевнив, що завжди дотримується слова. І нагадав, що видав підписні листи за свою відставку того ж дня, як вони надійшли, впродовж кількох годин.

"І так само буде тут: пройдемо по регламенту – далі визначиться Верховна Рада. За результатами на табло подивимося, куди будемо рухатися далі", – зазначив сіпкер.

"Затягувати не буду, але й робити так, як комусь щось хочеться – то можна було й у Трускавці проголосувати", – додав Разумков. 

Передісторія: 

  • 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції  Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
  • 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції "Слуга народу". Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.
  • Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду. 
  • Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
Усі новини...
Реклама: