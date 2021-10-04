Разумков каже, що відправити його у відставку цього тижня регламент не дасть

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що якщо йти за регламентом парламенту, цього пленарного тижня розглянути його відставку народні депутати не можуть.

Джерело: Разумков на брифінгу після погоджувальної ради

Пряма мова спікера: "Об'єктивно, ні (це питання не може з’явитися в порядку денному – ред.). Тому що навіть якщо сьогодні прийдуть підписні (листи – ред.), то фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо. Об'єктивно неможливо.

Я не буду затягувати цей процес. Я розумію, що зараз почнуть розповідати мої колеги – я не буду тягнути з цим процесом".

Деталі: Разумков запевнив, що завжди дотримується слова. І нагадав, що видав підписні листи за свою відставку того ж дня, як вони надійшли, впродовж кількох годин.

"І так само буде тут: пройдемо по регламенту – далі визначиться Верховна Рада. За результатами на табло подивимося, куди будемо рухатися далі", – зазначив сіпкер.

"Затягувати не буду, але й робити так, як комусь щось хочеться – то можна було й у Трускавці проголосувати", – додав Разумков.

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