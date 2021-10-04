Разумков каже, що відправити його у відставку цього тижня регламент не дасть
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що якщо йти за регламентом парламенту, цього пленарного тижня розглянути його відставку народні депутати не можуть.
Джерело: Разумков на брифінгу після погоджувальної ради
Пряма мова спікера: "Об'єктивно, ні (це питання не може з’явитися в порядку денному – ред.). Тому що навіть якщо сьогодні прийдуть підписні (листи – ред.), то фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо. Об'єктивно неможливо.
Я не буду затягувати цей процес. Я розумію, що зараз почнуть розповідати мої колеги – я не буду тягнути з цим процесом".
Деталі: Разумков запевнив, що завжди дотримується слова. І нагадав, що видав підписні листи за свою відставку того ж дня, як вони надійшли, впродовж кількох годин.
"І так само буде тут: пройдемо по регламенту – далі визначиться Верховна Рада. За результатами на табло подивимося, куди будемо рухатися далі", – зазначив сіпкер.
"Затягувати не буду, але й робити так, як комусь щось хочеться – то можна було й у Трускавці проголосувати", – додав Разумков.
Передісторія:
- 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
- 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції "Слуга народу". Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.
- Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду.
- Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.