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Новини 6 жовтня: скандал в "Укрексімбанку", підозра меру Одеси

Середа, 6 жовтня 2021, 21:19
Новини 6 жовтня: скандал в Укрексімбанку, підозра меру Одеси
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Голова правління Укрексімбанку тимчасово склав повноваження; меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру — актуальні новини 6 жовтня.

Про скандал

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування. "Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання", — написав Мецгер у заяві.

6 жовтня поліція та прокуратура прийшли до "Укрексімбанку" вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем", один з нападників вислизнув з банку через чорний вхід.

На вулиці Антоновича перед будівлею зібралася акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.

Про Труханова

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову — він фігурує у справі про заволодіння землею в Одесі. Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн.

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Теми: банкиТрухановОдеса
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