"Слуга народу" збирається виключати Трухіна з фракції – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в понеділок 21 лютого буде ухвалене рішення про виключення із фракції народного депутата Олександра Трухіна, який влаштував улітку 2021 року ДТП.

Джерело: трансляція брифінгу Арахамії в кулуарах парламенту

Пряма мова Арахамії: "Я впевнений просто (що голосів за виключення Трухіна вистачить – ред.) У понеділок побачимо хто з нас правий.

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Мажоритарника важко позбавити мандата. На нього неможливо тиснути (щоби він сам склав мандат депутата – ред.).

Я не хочу зараз ні обвинувачувати, ні захищати нікого в жодному разі.

Я відразу сказав, що мені взагалі особисто соромно за його поведінку".

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Деталі: Арахамія пояснив, що на засіданні фракції 21 лютого його виключать зі складу фракції" Слуга народу".

Політик додав, що звільнити Трухіна з посади заступника голови парламентського комітету з питань бюджету "теоретично можливо, але практично дуже важко".

На думку голови фракції, справу з ДТП за участі Трухіна повинні розслідувати правоохоронці, і варто дочекатися офіційних рішень та заяв з боку правоохоронних органів.

Крім того, Арахамія повторив, що Трухін продовжує наполягати, що він не був за кермом автівки, яка спричинила ДТП на Бориспільському шосе під Києвом у серпні 2021 року.

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Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"

Депутата, обраного за мажоритарною системою, не можуть позбавити мандата за рішенням фракції, до складу якої він входить.

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