"Слуга народу" збирається виключати Трухіна з фракції – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в понеділок 21 лютого буде ухвалене рішення про виключення із фракції народного депутата Олександра Трухіна, який влаштував улітку 2021 року ДТП.
Джерело: трансляція брифінгу Арахамії в кулуарах парламенту
Пряма мова Арахамії: "Я впевнений просто (що голосів за виключення Трухіна вистачить – ред.) У понеділок побачимо хто з нас правий.
Мажоритарника важко позбавити мандата. На нього неможливо тиснути (щоби він сам склав мандат депутата – ред.).
Я не хочу зараз ні обвинувачувати, ні захищати нікого в жодному разі.
Я відразу сказав, що мені взагалі особисто соромно за його поведінку".
Деталі: Арахамія пояснив, що на засіданні фракції 21 лютого його виключать зі складу фракції" Слуга народу".
Політик додав, що звільнити Трухіна з посади заступника голови парламентського комітету з питань бюджету "теоретично можливо, але практично дуже важко".
На думку голови фракції, справу з ДТП за участі Трухіна повинні розслідувати правоохоронці, і варто дочекатися офіційних рішень та заяв з боку правоохоронних органів.
Крім того, Арахамія повторив, що Трухін продовжує наполягати, що він не був за кермом автівки, яка спричинила ДТП на Бориспільському шосе під Києвом у серпні 2021 року.
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна
Довідково: Трухіна обрали за мажоритарною системою в окрузі на Дніпропетровщині №40. Перелік причин, які дозволяють достроково позбавити нардепа повноважень, визначає стаття 4 Закону України "Про статус народного депутата"
Депутата, обраного за мажоритарною системою, не можуть позбавити мандата за рішенням фракції, до складу якої він входить.
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". В Національному антикорупційному бюро вже провели перші слідчі дії стосовно можливої пропозиції хабаря Трухіним патрульному поліцейському, який прибув першим на місце події.
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Голова партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням. Проте сам Трухін 15 лютого сказав, що не збирається складати свій мандат депутата, бо "ще не все виконав", хоча відразу після оприлюднення розслідування УП він запевнив, що готовий скласти мандат, "якщо примусить партія". Водночас, журналісти знайшли непрямі докази, що Трухін як заступник голови тисне і впливає на нардепів, які є членами бюджетного комітету Ради.
- Згідно з соціологічним опитуванням КМІС, більше половини українців вважають, що президент Володимир Зеленський особисто відповідальний за скандали із депутатів своєї партії, зокрема Трухіна. Перед цим 2 лютого, на наступний день після публікації розслідування УП, Зеленський сказав, що йому соромно за Трухіна і сподівається, що він буде відповідати перед законом.