"Слуга народа" собирается исключать Трухина из фракции - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в понедельник 21 февраля будет принято решение об исключении из фракции народного депутата Александра Трухина, устроившего ДТП летом 2021 года .
Источник: трансляция брифинга Арахамии в кулуарах парламента
Прямая речь Арахамии: "Я просто уверен (что голосов за исключение Трухина хватит – ред.) В понедельник увидим кто из нас прав.
Мажоритарщика тяжело лишить мандата. На него невозможно давить (чтобы он сам сдал мандат депутата – ред.).
Я не хочу сейчас ни обвинять, ни защищать никого ни в коем случае.
Я сразу сказал, что мне вообще лично стыдно за его поведение".
Детали: Арахамия объяснил, что на заседании фракции 21 февраля его исключат из состава фракции "Слуга народа".
Политик добавил, что уволить Трухина с должности заместителя главы парламентского комитета по вопросам бюджета "теоретически возможно, но практически очень тяжело".
По мнению главы фракции, дело с ДТП с участием Трухина должны расследовать правоохранители, и следует дождаться официальных решений и заявлений со стороны правоохранительных органов.
Кроме того, Арахамия повторил, что Трухин продолжает настаивать, что он не был за рулем автомобиля, из-за которого произошла ДТП на Бориспольском шоссе под Киевом в августе 2021 года.
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Справка: Трухина избрали по мажоритарной системе в округе на Днепропетровщине №40. Перечень причин, позволяющих досрочно лишить нардепа полномочий, определяет статья 4 Закона Украины "О статусе народного депутата"
Депутата, избранного по мажоритарной системе, не могут лишить мандата по решению фракции, в состав которой он входит.
Предыстория:
- 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
- ДБР заявило, что не имело видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина с нагрудной камеры полицейского, опубликованного "Украинской правдой". Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки расследования "УП". В Национальном антикоррупционном бюро уже провели первые следственные действия относительно возможного предложения взятки Трухиным патрульному полицейскому, который прибыл первым на место происшествия.
- 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он составит мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин 15 февраля сказал, что не собирается сдавать свой мандат депутата, потому что "еще не все выполнил", хотя сразу после обнародования расследования УП он заверил, что готов сложить мандат, "если заставит партия". В то же время журналисты нашли косвенные доказательства, что Трухин как заместитель главы комитета оказывает давление и влияет на нардепов в бюджетном комитете Рады.
- Согласно социологическому опросу КМИС, более половины украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за скандалы с депутатами своей партии, в частности Трухиным. 2 февраля – на следующий день после публикации расследования УП – Зеленский сказал, что ему стыдно за Трухина и надеется, что он будет отвечать перед законом.