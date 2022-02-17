"Слуга народа" собирается исключать Трухина из фракции - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в понедельник 21 февраля будет принято решение об исключении из фракции народного депутата Александра Трухина, устроившего ДТП летом 2021 года .

Источник: трансляция брифинга Арахамии в кулуарах парламента

Прямая речь Арахамии: "Я просто уверен (что голосов за исключение Трухина хватит – ред.) В понедельник увидим кто из нас прав.

Мажоритарщика тяжело лишить мандата. На него невозможно давить (чтобы он сам сдал мандат депутата – ред.).

Я не хочу сейчас ни обвинять, ни защищать никого ни в коем случае.

Я сразу сказал, что мне вообще лично стыдно за его поведение".

Детали: Арахамия объяснил, что на заседании фракции 21 февраля его исключат из состава фракции "Слуга народа".

Политик добавил, что уволить Трухина с должности заместителя главы парламентского комитета по вопросам бюджета "теоретически возможно, но практически очень тяжело".

По мнению главы фракции, дело с ДТП с участием Трухина должны расследовать правоохранители, и следует дождаться официальных решений и заявлений со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, Арахамия повторил, что Трухин продолжает настаивать, что он не был за рулем автомобиля, из-за которого произошла ДТП на Бориспольском шоссе под Киевом в августе 2021 года.

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Справка: Трухина избрали по мажоритарной системе в округе на Днепропетровщине №40. Перечень причин, позволяющих досрочно лишить нардепа полномочий, определяет статья 4 Закона Украины "О статусе народного депутата"

Депутата, избранного по мажоритарной системе, не могут лишить мандата по решению фракции, в состав которой он входит.

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