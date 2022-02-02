Новини 2 лютого: розслідування ДТП Трухіна, війська США в Європі

Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу"; Байден схвалив розширення військ США в Європі — актуальні новини 2 лютого.

Про ДТП нардепа Трухіна

"Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як Трухін пропонує правоохоронцю "відвантажити" 150 тисяч у якості бонусу.

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Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.

Пізніше Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

Про війська США

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Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії. Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

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