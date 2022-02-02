Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новини 2 лютого: розслідування ДТП Трухіна, війська США в Європі

Середа, 2 лютого 2022, 20:40
Новини 2 лютого: розслідування ДТП Трухіна, війська США в Європі
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу"; Байден схвалив розширення військ США в Європі — актуальні новини 2 лютого.

Про ДТП нардепа Трухіна

"Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Нагрудна камера патрульного зафіксувала, як Трухін пропонує правоохоронцю "відвантажити" 150 тисяч у якості бонусу.

Реклама:

Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.

Пізніше Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

Про війська США

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії. Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років — крім стандартних категорій вони зможуть витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду обсягом 35 млн фунтів стерлінгів — він має допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відеозапис із розмовами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних щодо отримання грошових "відкатів" за укладення тендерів та із моментом викриття нардепа на отриманні хабаря.

У центрі Києва неподалік від головного управління Служби безпеки України знову відбулися сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют.

Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.

За добу 1 лютого в Україні зафіксували 35 014 нових випадків COVID-19 і 204 летальні випадки, госпіталізували 2 069 людей, одужало 9 894 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 74 592 людини.

Теми: ТрухінДТПСШАЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Трухін
Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву
Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря
Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: