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США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму – Politico

Олена РощінаП'ятниця, 19 серпня 2022, 11:40

Напад на Крим – чесна гра для України, й Америка підтримує удари по російських військах там, пише "Politico".

Джерело: "Politico" з посиланням на коментар високопоставленого представника адміністрації Джозефа Байдена

Деталі: Високопоставлений представник адміністрації президента США повідомив NatSec Daily (проект "Politico" з питань національної безпеки), що Сполучені Штати підтримають удари по Криму, якщо Київ визнає їх необхідними.

Пряма мова: "Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною".

Деталі: Чиновник підтвердив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією: "Крим – це Україна".

Український урядовець повідомив, що повідомлення про підтримку Білого дому дійшло до Києва.

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО і спеціальний представник по Україні при адміністрації Дональда Трампа, сказав NatSec Daily: "Російським силам нема чого робити там, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них під Києвом, Херсоном чи на Сході України".

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"Politico" зазначає, що жоден український чиновник поки що публічно не визнав причетність України до інцидентів на військових об'єктах в окупованому Криму.

Проте згідно з отриманим CNN урядовим документом України, Київ стояв за трьома вибухами минулого тижня на анексованому Росією півострові, включаючи великий вибух на авіабазі "Саки", внаслідок якого було знищено кілька військових літаків РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив "Голосу Америки", що Україна не має обмежень від партнерів на завдавання ударів по окупованих територіях західною зброєю, а радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав "The Guardian", що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

Цьому передувало: Минулого тижня Білий дім, коментуючи вибухи на військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці в Криму, заявив, що підтримує зусилля України з захисту суверенітету і територіальної цілісності. При цьому в Пентагоні заявили, що США не давали Україні такої зброї, яка могла б здійснити удар по цьому аеродрому.

Передісторя: 

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Теми: СШАУкраїнаКримзброя
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