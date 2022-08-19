США одобряют применение Украиной их оружия в Крыму – Politico
Нападение на Крым – честная игра для Украины, и Америка поддерживает удары по российским войскам там, пишет "Politico".
Источник: "Politico" со ссылкой на комментарий высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена
Детали: Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил NatSec Daily (проект "Politico" по вопросам национальной безопасности), что Соединенные Штаты поддержат удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.
Прямая речь: "Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили (Украине), предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной".
Детали: Чиновник подтвердил, что администрация Байдена считает Крымский полуостров суверенной украинской территорией: "Крым – это Украина".
Украинский чиновник сообщил, что сообщение о поддержке Белого дома дошло до Киева.
Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации Дональда Трампа, сказал NatSec Daily: "Российским силам нечего делать там, и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины".
"Politico" отмечает, что ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Украины к инцидентам на военных объектах в оккупированном Крыму.
Однако согласно полученному CNN правительственному документу Украины, Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном Россией полуострове, включая крупный взрыв на авиабазе "Саки", в результате которого было уничтожено несколько военных самолетов РФ.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что у Украины нет ограничений от партнеров на нанесение ударов по оккупированным территориям западным оружием, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал "The Guardian", что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.
Этому предшествовало: На прошлой неделе Белый дом, комментируя взрывы на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в Крыму, заявил, что поддерживает усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности. При этом в Пентагоне заявили, что США не давали Украине такого оружия, которое могло бы нанести удар по этому аэродрому.
Предыстория:
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли зрывы, там Россия потеряла ориентировочно 9 самолетов. Оккупанты говорили о нарушении правил пожарной безопасности.
- 16 августа в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, также была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд. В Минобороны РФ заявили о диверсии.
- Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в районе железнодорожной станции Азовское в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.
- 17 августа стало известно, что после взрывов на российских аэродромах в Крыму оккупанты начали перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова или в Россию, а также установили КПП перед въездом на Керченский мост.
- 18 августа крымчане слышали взрывы в Керчи, откуда берет начало "Крымский мост", и вблизи аэродрома "Бельбек" в Севастополе – в обоих случаях оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО, в Бельбеке якобы сбили беспилотник.