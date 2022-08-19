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США одобряют применение Украиной их оружия в Крыму – Politico

Елена РощинаПятница, 19 августа 2022, 11:40

Нападение на Крым – честная игра для Украины, и Америка поддерживает удары по российским войскам там, пишет "Politico".

Источник: "Politico" со ссылкой на комментарий высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена

Детали: Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил NatSec Daily (проект "Politico" по вопросам национальной безопасности), что Соединенные Штаты поддержат удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.

Прямая речь: "Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили (Украине), предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной".

Детали: Чиновник подтвердил, что администрация Байдена считает Крымский полуостров суверенной украинской территорией: "Крым – это Украина".

Украинский чиновник сообщил, что сообщение о поддержке Белого дома дошло до Киева.

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации Дональда Трампа, сказал NatSec Daily: "Российским силам нечего делать там, и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины". 

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"Politico" отмечает, что ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Украины к инцидентам на военных объектах в оккупированном Крыму.

Однако согласно полученному CNN правительственному документу Украины, Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном Россией полуострове, включая крупный взрыв на авиабазе "Саки", в результате которого было уничтожено несколько военных самолетов РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки", что у Украины нет ограничений от партнеров на нанесение ударов по оккупированным территориям западным оружием, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал "The Guardian", что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Белый дом, комментируя взрывы на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке в Крыму, заявил, что поддерживает усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности. При этом в Пентагоне заявили, что США не давали Украине такого оружия, которое могло бы нанести удар по этому аэродрому.

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Темы: СШАУкраинаКрыморужие
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