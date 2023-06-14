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Лукашенко заявив, що Україна та Росія могли домовитися про "оренду Криму"

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 14:26
Лукашенко заявив, що Україна та Росія могли домовитися про оренду Криму
Олександр Лукашенко, фото Belta

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що на переговорах російської та української делегації в березні 2022 року серед пропозицій щодо досягнення миру обговорювалася оренда Криму.

Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю пропагандистам телеканалу "Россия 1", цитує "Belta"

Пряма мова Лукашенка: "Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму – оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір. 

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Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися".

Деталі: Лукашенко так прокоментував переговори, які йшли між РФ і Україною на початку повномасштабної війни. 

За словами білоруського диктатора, його молодший син Микола допоміг організувати телефонну розмову з Володимиром Зеленським – і після тривалої бесіди президент України погодився провести перемовини з російською стороною на території Білорусі, а потім їх перенесли до Стамбула за наполяганням Заходу.

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Лукашенко додав, що його син Микола зараз навчається в Пекінському університеті, але досі підштовхує до організації переговорів. 

Цьому передувало: Українська делегація наприкінці березня 2022 року пропонувала, щоб долю Донбасу вирішували президенти Росії й України під час прямих переговорів, а питання статусу Криму й Севастополя Київ і Москва обговорювали в наступні 15 років.

Путін відмовився зустрічатися з Зеленським, а потім і український президент констатував неможливість переговорів із чинним керівником Росії.

Передісторія: 

Знати більше: Від "капітуляції" Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією

Теми: ЛукашенкоРосіяУкраїнаКрим
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