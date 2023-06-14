Лукашенко заявив, що Україна та Росія могли домовитися про "оренду Криму"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що на переговорах російської та української делегації в березні 2022 року серед пропозицій щодо досягнення миру обговорювалася оренда Криму.
Джерело: Олександр Лукашенко в інтерв'ю пропагандистам телеканалу "Россия 1", цитує "Belta"
Пряма мова Лукашенка: "Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму – оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір.
Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися".
Деталі: Лукашенко так прокоментував переговори, які йшли між РФ і Україною на початку повномасштабної війни.
За словами білоруського диктатора, його молодший син Микола допоміг організувати телефонну розмову з Володимиром Зеленським – і після тривалої бесіди президент України погодився провести перемовини з російською стороною на території Білорусі, а потім їх перенесли до Стамбула за наполяганням Заходу.
Лукашенко додав, що його син Микола зараз навчається в Пекінському університеті, але досі підштовхує до організації переговорів.
Цьому передувало: Українська делегація наприкінці березня 2022 року пропонувала, щоб долю Донбасу вирішували президенти Росії й України під час прямих переговорів, а питання статусу Криму й Севастополя Київ і Москва обговорювали в наступні 15 років.
Путін відмовився зустрічатися з Зеленським, а потім і український президент констатував неможливість переговорів із чинним керівником Росії.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, з території Білорусі.
- 28 лютого, 3 березня й 7 березня 2022 року в Білорусі відбулися зустрічі української та російської делегацій, після яких сторони обговорювали пропозиції щодо миру по відеозв’язку.
- 29 березня 2022 року в Стамбулі (Туреччина) відбувся четвертий і останній раунд переговорів між Києвом і Москвою.
- Перед тим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема, відмовитися від членства в НАТО і визнати російську мову другою державною, але не обговорює визнання російської окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Речник президента Туреччини Ібрагім Калін також говорив, що Україна не піде на вимоги Путіна визнати "незалежність" Донбасу, а Крим – російським.
- 29 березня після переговорів у Стамбулі РФ оголосила про рішення скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках і почала відводити війська від української столиці. Перед тим українські війська відтіснили росіян там.
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