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Лукашенко заявил, что Украина и Россия могли договориться об "аренде Крыма"

"Украинская правда"Среда, 14 июня 2023, 14:26
Лукашенко заявил, что Украина и Россия могли договориться об аренде Крыма
Александр Лукашенко, фото Belta

Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что на переговорах российской и украинской делегации в марте 2022 года среди предложений по достижению мира обсуждалась аренда Крыма.

Источник: Александр Лукашенко в интервью пропагандистам телеканала "Россия 1", цитирует "Belta"

Прямая речь Лукашенко: "Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. 

Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались".

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Детали: Лукашенко так прокомментировал переговоры, которые шли между РФ и Украиной в начале полномасштабной войны.

По словам беларусского диктатора, его младший сын Николай помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским – и после долгой беседы президент Украины согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси, а потом их перенесли в Стамбул по настоянию Запада.

Лукашенко добавил, что его сын Николай сейчас учиться в Пекинском университете, но до сих пор подталкивает к организации переговоров.

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Этому предшествовало: Украинская делегация в конце марта 2022 года предлагала, чтобы судьбу Донбасса решали президенты России и Украины во время прямых переговоров, а вопрос статуса Крыма и Севастополя Киев и Москва обсуждали в следующие 15 лет.

Путин отказался встречаться с Зеленским, а затем и украинский президент констатировал невозможность переговоров с действующим руководителем России.

Предыстория: 

Знать больше: От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией

Темы: ЛукашенкоРосcияУкраинаКрым
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