Лукашенко заявил, что Украина и Россия могли договориться об "аренде Крыма"
Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что на переговорах российской и украинской делегации в марте 2022 года среди предложений по достижению мира обсуждалась аренда Крыма.
Источник: Александр Лукашенко в интервью пропагандистам телеканала "Россия 1", цитирует "Belta"
Прямая речь Лукашенко: "Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор.
Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались".
Детали: Лукашенко так прокомментировал переговоры, которые шли между РФ и Украиной в начале полномасштабной войны.
По словам беларусского диктатора, его младший сын Николай помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским – и после долгой беседы президент Украины согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси, а потом их перенесли в Стамбул по настоянию Запада.
Лукашенко добавил, что его сын Николай сейчас учиться в Пекинском университете, но до сих пор подталкивает к организации переговоров.
Этому предшествовало: Украинская делегация в конце марта 2022 года предлагала, чтобы судьбу Донбасса решали президенты России и Украины во время прямых переговоров, а вопрос статуса Крыма и Севастополя Киев и Москва обсуждали в следующие 15 лет.
Путин отказался встречаться с Зеленским, а затем и украинский президент констатировал невозможность переговоров с действующим руководителем России.
Предыстория:
- 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе, с территории Беларуси.
- 28 февраля, 3 марта и 7 марта 2022 года в Беларуси состоялись встречи украинской и российской делегаций, после которых стороны обсуждали предложения по миру по видеосвязи.
- 29 марта 2022 года в Стамбуле (Турция) состоялся четвертый и последний раунд переговоров между Киевом и Москвой.
- Перед тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный, но не обсуждает признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Спикер президента Турции Ибрагим Калин также говорил, что Украина не пойдет на требования Путина признать "независимость" Донбасса, а Крым – российским.
- 29 марта после переговоров в Стамбуле РФ объявила о решении сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях и начала отводить войска от украинской столицы. Перед тем украинские войска оттеснили россиян там.
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