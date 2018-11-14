Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Рассказываем, когда будет вероятный второй тур, как могут проголосовать переселенцы с Донбасса и Крыма, какие документы брать с собой на участок, кто из политиков уже объявил о президентских амбициях и что делать, если приглашение на голосование не пришло.

Начало предвыборной кампании: 30 декабря 2018 года Выдвижение кандидатов в президенты: с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года Окончание регистрации кандидатов в президенты: 9 февраля 2019 года



Дата президентских выборов: 31 марта 2019 года Объявление результатов выборов: до 10 апреля 2019 года Дата вероятного второго тура президентских выборов: 21 апреля 2019 года



Объявление результатов второго тура: до 1 мая 2019 года Инаугурация президента: до 3 июня 2019 года

Украина будет выбирать президента 31 марта 2019 года. Почему именно эта дата?

Выборы президента Украины проводят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Таким образом, на этот раз голосование должно состояться именно 31 марта 2019 года.

Дата президентских выборов окончательная?

Да, но есть определенные нюансы. Дату президентских выборов своим голосованием утвердит Верховная Рада. Депутаты должны сделать это не позднее, чем за сто дней до дня выборов. Дедлайн для народных избранников - 21 декабря 2018 года.

Далее Центральная избирательная комиссия объявляет начало предвыборной кампании, которая продлится 90 дней. Это произойдет 30 декабря 2018 года.

До 4 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты, а следующие пять дней - до 9 февраля 2019 - состоится регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Будет ли второй тур и почему его вообще назначают?

Второй тур назначают в том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос) после первого этапа голосования. Пока результаты социологических опросов показывают, что среди лидеров президентской гонки нет явного фаворита, который сможет набрать больше половины голосов. В таком случае второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

За время независимости Украины только Леонид Кравчук в 1991 году и Петр Порошенко в 2014 году победили в первом туре.

Можно снять свою кандидатуру с выборов?

Да, но не позднее чем за 23 дня до выборов, обратившись в ЦИК. На ближайших выборах это будет 8 марта 2019.

А что вообще нужно для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины?

Кандидат должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение десяти последних лет до дня выборов.

Пойти на выборы можно через выдвижение политической партией, или путем самовыдвижения. Также потенциальный президент Украины должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Документ проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кажется, кандидаты еще вносят деньги в ЦИК. Какая там сумма и какова дальнейшая судьба этих средств?

Да, в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.



Денежный залог возвращается субъекту его внесения, то есть партии или кандидату на пост президента, в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур.

Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет.

Уже известно, сколько кандидатов будет на президентских выборах в 2019 году?

Стоит дождаться официального выдвижения, но о своих президентских амбициях уже заявили Александр Онищенко, Надежда Савченко, Роман Безсмертный, Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко, Юрий Деревянко, Инна Богословская, Роман Насиров, Сергей Тарута, Анатолий Гриценко, Мишель Терещенко, Александр Шевченко, Андрей Садовый, Руслан Кошулинский, Дмитрий Добродомов, Илья Кива.

Ранее "Украинская правда" писала о том, как главные претенденты на президентский пост начали подготовку к выборам.

Судя по новостям, в этот раз кандидатов в президенты будет немало, счет идет на десятки политиков. Этому есть какое-то объяснение?

Часть кандидатов - это представители конкретных партий, которые заранее мобилизуют электорат перед парламентскими выборами 27 октября 2019 года.

Другая часть - это технические кандидаты. Их используют потенциальные лидеры предвыборной гонки для борьбы со своими ближайшими оппонентами.

Основной "оружием" технических кандидатов является агитация против одного из лидеров. Иногда бывает так, что с приближением самих выборов эти кандидаты резко передумывают об участии. В частности, так произошло на выборах в 2014 году, когда Наталья Королевская, Олег Царев, Зорян Шкиряк, Петр Симоненко, Александр Клименко и Василий Цушко заявили о снятии своих кандидатур.

Правда, в итоге ЦИК сняла только Королевскую и Царева, остальные четверо кандидатов объявили о своем намерении слишком поздно в соответствии с положениями закона о выборах, поэтому их фамилии присутствовали в бюллетенях.

Агитировать против не запрещено?

"Предвыборная агитация - это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины.

Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме и любыми средствами, не противоречащими Конституции Украины и законам Украины", - гласит статья 58 закона "О выборах Президента Украины".



То есть, кандидатам в президенты можно агитировать против других участников выборов. Чем они и будут заниматься.

Что-то уже известно о предвыборных программах кандидатов в президенты?

В этом случае также лучше дождаться официального выдвижения и публикации предвыборной программы каждого отдельного кандидата. Хотя уже с уверенностью можно сказать, что в большинстве программ будут экономические, языковые, церковные вопросы, а также стратегии по аннексированному Крыму и прекращению боевых действий на Донбассе.

Что нужно знать, чтобы проголосовать, и какие документы брать на участок?

Если вам 31 марта 2019 года будет как минимум 18 лет, то смело идите на избирательный участок по месту регистрации. Не забудьте взять один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

паспорт

заграничный паспорт

временное удостоверение гражданина Украины

дипломатический паспорт

служебный паспорт

удостоверение личности моряка

удостоверение члена экипажа

удостоверение личности на возвращение в Украину

Перед выборами органы госреестра составят списки избирателей. В них попадают все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют право голоса. Принять участие в выборах можно только имея специальное приглашение. Оно придут на ваш адрес по месту регистрации не позднее, чем за пять дней до дня выборов. В приглашении будут указаны время и место проведения голосования.

А что делать, если приглашение не пришло?

Нужно подойти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и проверить, есть ли вы в предварительном списке избирателей. Комиссии начнут работу не позднее 13 марта 2019 года.

Если есть - то приглашение еще идет к вам по почте, если нет - надо обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей (адреса можно найти по ссылке) и написать там соответствующее заявление.

Важно: заявление может быть подано не позднее, чем за пять дней до дня выборов. На президентских выборах 2019 года дедлайн будет 26 марта.

Также проверить себя в списке избирателей можно не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Государственного реестра избирателей, перейти в раздел "Проверить данные", заполнить поля "Запроса о наличии избирателя в Реестре" и нажать "Отправить запрос".

Украинцы за рубежом смогут принять участие в голосовании на специально организованных участках при дипломатических учреждениях.

А как быть переселенцам с Донбасса и Крыма?

Для них в сентябре 2018 ЦИК упростила процедуру голосования.

Теперь переселенцы, избирательный адрес которых находится в ОРДЛО или оккупированном Крыму, могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.

Им достаточно взять паспорт и с ним пойти в отдел ведения госреестра избирателей по месту жительства. Там надо написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.

Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году?

Государственный реестр избирателей сообщает, что голосовать на выборах могут 35,6 миллионов украинцев.

Но прогнозы относительно того, сколько людей на самом деле придет на избирательные участки, неутешительные и на это есть ряд причин.

Во-первых, не будет голосовать подавляющее большинство населения оккупированных Крыма и Севастополя, где, по данным ГРИ, проживают почти два миллиона избирателей, и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - вместе с подконтрольной территорией там насчитывают почти пять миллионов избирателей.

В свою очередь, на учете Минсоцполитики по состоянию на 12 ноября 2018 года находится 1,5 миллиона переселенцев из ОРДЛО и Крыма.

Во-вторых, последняя перепись населения в Украине состоялась еще в 2001 году, а именно относительно нее формируется общее количество избирателей. Как результат, на выборах регулярно считают голоса "мертвых душ".

В-третьих, социологи констатируют разочарование украинцев в нынешней политической системе, как следствие - отсутствие явных лидеров в рейтингах кандидатов в президенты. Каждый четвертый украинец не планирует участвовать в выборах, а на Донбассе - каждый третий.

Основной аргумент отказа от участия в выборах - отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать. Об этом говорили больше половины опрошенных, как на Западе, так и на Востоке.

Александр Иванческул, для УП