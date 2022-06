Украина получает тела погибших на "Азовстали" и держит оборону в Северодонецке. 104 день войны

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твіттері:

"День 104. Україна️ бореться за захист від незаконного вторгнення. Велика Британія продовжує підтримувати. Ми стоїмо з Україною".

Day 104. #Ukraine️ fights on to defend itself from an illegal invasion. 🇬🇧 keeps up support. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/xaUG8GRLui