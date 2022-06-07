Украина получает тела погибших на "Азовстали" и держит оборону в Северодонецке. 104 день войны
Пішов 104 день війни, у якій Україна захищає свою територію, людей та державність.
Найгарячішою точкою фронту вже кілька тижнів лишається Сєвєродонецьк на Луганщині – у місті тривають вуличні бої, проходить "артилерійська дуель". По всій області, після загибелі французького журналіста, зупинена евакуація.
Також фронт посувається все ближче до Бахмута на Донеччині – у місті продовжують закриватися магазини. Усе продовольство везуть аж з Дніпра, хліб востаннє централізовано привозили до міста аж 3 червня.
Україна почала отримувати перші тіла бійців, які полягли на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Військово-морські сили відтіснили Росію від українських узбережь на 100 кілометрів. Увесь світ чекає на поставки українського зерна, яке неможливо вивезти через заблоковані Росією порти.
"Українська правда" дізнається та розповідає про найважливіші події, деталі війни в цьому тексті.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків: в одному із житлових районів загинула людина, ще троє поранені.
🇬🇧 Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон виступив проти того, щоб світові лідери підштовхували Зеленського до поганої мирної угоди з Путіним.
СБУ викрила мешканця Києва, який на замовлення РФ створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні.
Разом з тим, Київська обласна прокуратура повідомляє, що затриманий – мешканець Київщини.
За даними слідства, він створив та здійснював адміністрування майже 20 інтернет-ресурсів, на яких велася пропаганда на користь країни-агресора. За свою роботу чоловік отримував оплату з території РФ, у тому числі з використанням підсанкційних платіжних систем.
У російському міністерстві закордонних справ заявили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у Туреччині 8 червня обговорить із головою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу поновлення мирних переговорів з Україною.
В окупованій Херсонські області російські загарбники тримають в катівнях близько 600 осіб, а також вивозять викрадених мешканців до анексованого Криму.
Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам військових, які вийшли з "Азовсталі" телефонують з російських номерів і знущаються або погрожують.
|фото надане УП
☁️ У пресрелізі про затвердження шостого пакету санкцій проти Росії на сайті Ради ЄС зникла згадка про обмеження щодо хмарних технологій.
Львівські десантники розповіли про знищення броньованої техніки ворога та до півсотні псковських десантників-окупантів на Донецькому напрямку.
Російське військове керівництво зосередило до трьох батальйонно-тактичних груп армії РФ навпроти Чернігівщини та Сумщини, але ударного угрупування для можливого повторення наступу не зафіксовано.
💩 Глава Міноборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України
Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. - СБУ
🚢 З рідними російських моряків ураженого і затонулого крейсера "Москва" працює спеціальна група психологів, медиків та юристів, основна мета яких унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків — ГУР Міноборони
Російські окупанти намагаються втекти з війни в Україні за новою схемою - укласти фіктивні шлюби.
Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.
На Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі: на щастя, обійшлося без жертв.
Молоде подружжя на Львівщині перерахувало з власного весілля 100 тисяч гривень на потреби військових Збройних сил України.
Про це розповіли у Львівській обласній військовій адміністрації.
Внесок у перемогу молодята із Самбора зробили у день свого весілля – 6 червня
Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твіттері:
"День 104. Україна️ бореться за захист від незаконного вторгнення. Велика Британія продовжує підтримувати. Ми стоїмо з Україною".
Day 104. #Ukraine️ fights on to defend itself from an illegal invasion. 🇬🇧 keeps up support. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/xaUG8GRLui— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 7, 2022
Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто, знести цей напис і встановити російськомовний.
💪Приблизні бойові втрати ворога
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поширює скриншот повідомлень від так званого "міністерства юстиції "ДНР", де маріупольців закликають йти працювати в концентраційні фільтраційні табори.
"Росіяни та їх сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців. Нестача кадрів пов’язана з розконсервацією колишних місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи", – пише Андрющенко.
Наслідки ранішніх обстрілів Сумщини
За час повномасштабної війни в України загинули щонайменше 263 дитини
Що говорить Британська розвідка про війну в Україні
- Протягом вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька. Більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі і з півдня.
- Росія досягла успіхів на попаснянському напрямку протягом травня, але зараз її просування у цьому районі застопорилося.
- Росії майже напевно потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні і просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
На Дніпропетровщині знову обстріляли громаду на межі з Херсонщиною. Ударили з "Ураганів". Одна людина поранена. Пошкоджені будинки.
Сумщина: вночі російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, були постріли з міномета і потім – артилерійський вогонь. Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, пожежі. Пошкоджена лінія електропередач. Інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
Харківщина: вночі кілька обстрілів Київського району міста Харків, загорівся будинок, з-під завалів врятували одну людину. Ще одна пожежа виникла в адмінбудівлі, постраждалих немає. Всього за добу по області 4 поранених, були обстріли в Дергачах, Ізюмському районі. Дві людини протягом доби внаслідок обстрілів загинули: у Дергачах та Чорноглазівці.
Луганщина: росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів.
Масований обстріл міста Золоте – зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків. Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.
Донеччина: обстріли всієї лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Ракетні удари по Кураховому та Авдіївці, касетні боєприпаси по Миколаївці. Також під ворожим вогнем Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайське, с. Нетайлове. Пошкоджено 26 об’єктів (17 приватних будинків і 5 багатоповерхівок, промислові та соціальні об'єкти). За добу загинуло троє людей, з них одна дитина, поранено шестеро, у тому числі дві дитини.
Миколаївщина: зранку знову обстріляли Миколаїв. Інформація уточнюється.
Вночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада, внаслідок яких загинули дві людина, одна людина поранена. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.
Херсонщина: бойові дії тривають, росіяни продовжують обстрілювати окуповані села Херсонщини з артилерії та намагаються повернути звільнені ЗСУ території. Важка ситуація у населених пунктах Бериславського району. Гуманітрану допомогу туди доставити не має можливості. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня росії в області.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
Наслідки російських обстрілів на Луганщині. Найбільше постраждали Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
"Українська правда" склала список труднощів, запитів української армії та розповідає про можливі шляхи вирішення цих проблем. Читайте матеріал повністю тут, а основні тези гортайте у інстаграм-дописі 👇
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Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі. Планується збільшити чисельність білоруської армії до 80 тисяч осіб.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.
З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони України РФ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп.
З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів українських військ у районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування українських військ.
Противник проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу українських військ на Рубіжне.
На Слов’янському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагаються просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.
Ворог обстрілює позиції ЗСУ в районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення українських підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БпЛА.
На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.
Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Українські воїни завдають противнику втрат.
На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
🔺Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.
З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.
🔺У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
🔺За минулу добу захисник та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".л
🐶У київському парку "Відрадний" створили мурал зі знаменити псом-сапером "Патроном" – одним з символів воєєного часу в Україні
Міністр юстиції Денис Малюська про умови утримання військовополонених:
🔺 Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного російського військовополоненого потрібно 3000 гривень. Плюс витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу. Такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції.
🔺В Україні створили табір для військовополонених, де перебувають особи, щодо яких немає перспектив швидкого обміну. Військові РФ, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, – розміщують в установах виконання покарань Мін’юсту практично по усій території України. Їх утримують окремо від інших ув’язнених заради безпеки самих військовополонених.
🔺 Що ж до утримання в Росії наших військових – умови відрізняються. Відносно декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. До декого ж є випадки застосування і катування, і неналежного утримання. В таких кейсах, за словами Міністра, необхідно реагувати і починати кримінальні провадження за даними фактами.
На обкладинці останнього номера польського тижневика "Wprost" – президент Франції Еммануель Макроном і канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляють по символічному телефону з просоченим кров’ю Володимиром Путіним.
Ілюстрація посилається на недавню 80-хвилинну розмову між європейськими лідерами та російським лідером, пишуть у виданні.
Зображення обкладинки активно обговорюють у соцмережах.
Політичний журналіст Томас О. Фолк: "Польський журнал Wprost вибрав надзвичайно підходящу обкладинку для свого червневого номера, враховуючи небажання Макрона "принижувати Росію" і бентежну відсутність підтримки Шольца загалом".
Народний депутат Дмитро Наталуха: "Блискуча обкладинка польського тижневика. Перестаньте дзвонити Путіну, надсилати йому текстові повідомлення, електронні листи, факси, розсилати голубів чи що ще ви робите. Він військовий злочинець, який очолює терористичні організації. Він повинен бути відсторонений цивілізацією та оголошений поза законом, а не пристосований".
Російський політик Ілля Пономарьов: "Обложка польского журнала Wprost. Накануне Макрон заявил, что с начала войны в Украине провел 100 часов телефонных переговоров с Путиным. Результатами переговоров он не поделился".
7 червня з Покровська на Донеччині поїде евакуаційний поїзд до Львова.
Доброго ранку!
Що відбувалося, поки ми спали:
- США повторюють, що Росія блокує експортне українське зерно з метою шантажувати світ загостренням продовольчої кризи, і наголошують, продовжать докладати зусиль для перебування України в сильній позиції в цій війні
- Військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь
- президент Сербії Александар Вучич заявив, що через часткове нафтове ембарго, запроваджене ЄС щодо Росії, його країна втрачатиме щороку 600 мільйонів доларів.