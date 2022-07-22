В Стамбуле разблокировали украинские порты с зерном. 149 день войны. ОНЛАЙН

149 день українська армія стримує наступ окупантів і намагається їх відтіснити до державних кордонів.

З квітня і дотепер фронт усе ще тягнеться від Харківщини до Херсонщини.

Наразі прийнято вважати, що після взяття Лисичанська, останнього великого міста на Луганщині, російська армія взяла оперативну паузу на сході. Її наступною ціллю може стати Слов'янськ або Бахмут. Битва за ці міста може стати кульмінацією битви за Донбас.

Українські воїни відбили штурмові дії російських військ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області, а також на напрямках Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Російські ракети та снаряди продовжують летіти по всій території України. Щодня від обстрілів потерпає Сумщина, Миколаївщина та, звісно ж, Донеччина.

"Українська правда" нотує всі події війни в цьому тексті.

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