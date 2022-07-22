В Стамбуле разблокировали украинские порты с зерном. 149 день войны. ОНЛАЙН
149 день українська армія стримує наступ окупантів і намагається їх відтіснити до державних кордонів.
З квітня і дотепер фронт усе ще тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Наразі прийнято вважати, що після взяття Лисичанська, останнього великого міста на Луганщині, російська армія взяла оперативну паузу на сході. Її наступною ціллю може стати Слов'янськ або Бахмут. Битва за ці міста може стати кульмінацією битви за Донбас.
Українські воїни відбили штурмові дії російських військ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області, а також на напрямках Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.
Російські ракети та снаряди продовжують летіти по всій території України. Щодня від обстрілів потерпає Сумщина, Миколаївщина та, звісно ж, Донеччина.
"Українська правда" нотує всі події війни в цьому тексті.
Також ви можете прочитати хроніку попереднього воєнного дня.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без змін.
На Сіверському напрямку ворог, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони та продемонструвати присутність, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.
На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.
На Словʼянському напрямку росіяни обстрілювали райони 18 населених пунктів – зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провели повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.
На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.
Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли.
На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.
Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.
Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.
На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.
В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає та вчить містян виявляти зрадників та прихильників росіян. За це обіцяє гроші.
⚡︎ У Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
Документ має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією.
Деталі угоди та її текст читайте тут.
Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський:
"Завдяки патріотичній позиції Херсонських освітян окупаційної влади є велика проблема із підготовкою освітньої мережі до запуску навчального року.
Не спрацювала й ідея масового "кримського педагогічного десанту". Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати собою вакансії у цій сфері".
Рада Європейського Союзу вирішила, як використати нові 500 млн євро допомоги України:
- 490 мільйонів євро – на військову техніку,
- 10 мільйонів євро – на покриття забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.
За даними української влади окупованого Маріуполя, росіяни планують зачинити місто на вихідні та проводити фільтраційні заходи.
Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости.
Розвідка оприлюднила телефонну розмову окупанта, який жаліється подрузі, що під Ізюмом з цілої роти залишилося десять людей:
"Так. Було 107 людей, а лишилося десять. Четверо поїхали. Нас лишилося шестеро. З першого взводу залишився лише я. Було в першому взводі 22 людини. Залишився я сам".
📍Маріуполь. Росіяни знищили дві великих мозаїки в ресторані "Україна".
Це панно "Дерево Життя" та "Боривітер" Авторкою є художниця-дисидентка Алла Горська. Вона народилася та жила у Василькові на Київщині.
Мисткиня мозаїки під час відрядження до Маріуполя влітку 1967 року. Горську в 1970 вбила радянська влада.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:
"Рашисти, через успішну роботу наших артилеристів по знищенню ворожих складів з БК, мають ускладнену логістику у підвезенні боєприпасів. Є в орків проблеми і в особовому складі.
Зараз здебільшого росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній. Орки перегруповуються через свої значні втрати".
Геннадій Корбан, який наразі очілолює тероборону Дніпропетровщини, зараз на кордоні. Він намагається в'їхати в Україну.
Але за словами його адвоката, прикордоники вилучи у політика український паспорт. Також захисник каже, що на кордон приїхали правоохоронці.
Раніше УП повідомляла, що Володимир Зеленський може позбавити громадянства кількох впливових політиків, зокрема, і Корбана. Офіційно ніхто з посадовців це не прокоментував.
Російські окупанти від початку повномасштабної війни вивезли до РФ 5100 дітей.
Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук:
"Заявки продовжують надходити щодня і тому я закликаю всіх повідомляти про випадки викрадення дітей до Національного інформаційного бюро. Це дозволить нам розпочати пошукові дії щодо конкретної дитини".
❗️У Стамбулі 22 липня мають домовитись про експорт зерна з України. Угоду підпишуть Україна, Туреччина та генсек ООН.
- Україна не підписує жодного документу з Росією.
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Водночас, такий же документ окремо мають підписати представники Туреччини, ООН та Росії.
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"Ініціатива" передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.
- Документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до Росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.
Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів".
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук:
"До кінця року Парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому".
Наслідки чергового російського обстрілу Харківського ринку Барабашево 21 липня
За даними української розвідки, росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона"...
Водночас старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області".
Участь у організаціях є здебільшого примусовою.
ЗСУ показали, як знищили російський артдивізіон гаубиць з особовим складом pic.twitter.com/5lSUxb9Ead— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2022
Національний банк України випустив нову монету 10-гривневу, присвячену українським бійцям Сили спеціальних операцій.
Гаслом монети є відомий вираз київського князя Святослава Хороброго "Іду на ви!", який використовують і українські бійці ССО.
🌾Росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли на Кубань близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю.
У Державній думі Росії заявили, що серйозно розглядають бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу Росії.
"Так що пропозиція Придністров'я про приєднання до Росії – це не якесь неоглядне і далеке майбутнє, скоріше, цей напрямок у найближчій перспективі. І тому що там живуть російськомовні люди, близькі нам по духу, ми повинні розглядати цю пропозицію всерйоз", – сказав російський депутат Дмитро Бєлік.
Окупаціна влада так званої "ДНР" заблокувала доступ до пошукової системи Google
Як це рішення пояснює їхній очільник Пушилін:
"Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу".
На Херсонщині, в тимчасово окупованому Бериславі, невідомі розфарбували місто в синьо-жовті кольори 💙💛
На фото – все, що залишилось від школи в Краматорську на Донеччині, після обстрілу росіян. Під завалами будівлі знайшли тіла трьох чоловіків.
За даними британської розвідки, Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для наземних атак через гостру нестачу спеціалізованих ракет для ударів по наземних цілях.
Зазначають, що існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить по намічених цілях і призведе до жертв серед цивільного населення, тому що ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі систем будуть мало підготовлені для таких місій
Так виглядає ранішня Луганщина після обстрілів російськими військовими
💪Приблизні втрати росіян у війні з Україною
Ситуація в регіонах станом від голів ОВА
🔴Сумщина: минулої доби вороги обстріляли Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Без жертв та руйнувань.
🔴Чернігівщина: за добу – 5 обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Населені пункти Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.
🔴Дніпропетровщина: ворог обстріляв три райони Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. У Нікополі попередньо один загиблий, один поранений. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, локальний водовід та газовід. Зруйнована залізнична колія. У Зеленодольській громаді зруйнувані два будинки. Без постраждалих.
У Покровській громаді удар по складах, два села без світла. По Апостоловому – сім прильотів ракет. Пряме попадання по трьох школах. Пошкоджені будинки поряд. Попередньо, 8 поранених. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
🔴Харківщина: на території області ворог вночі обстріляв Харківський район, с. Рогань, пошкоджена двоповерхова будівля, яка не експлуатується. Протягом минулої доби – постійні обстріли в Чугуївському районі. Горіли господарчі споруди, авто, будинки. Постраждалих немає.
🔴Луганщина: росіянами завдано два ракетних та два авіа удари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два із застосуванням мінометів. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як поблизу Верхньокам’янки. Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу області.
Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат та відійшов.
🔴Донеччина: обстріли по всій території області. За добу найпотужніший ракетний удар Іскандером по Краматорську. Пошкоджена п'ятиповерхівка і 85 будинків, зруйнована школа. Загинули три людини.
Вночі і зранку обстріли Мар'їнки, Павлівки, Торецької громади. Пошкоджено підвідну лінію електропередач 110 квт між Костянтинівкою і Бахмутом, в результаті цього більшу частина Торецької громади знеструмлена. По області за добу 5 вбитих, 10 поранених.
🔴Миколаївщина: сьогодні ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Зранку обстріли села Новомиколаїка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Зранку також – обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарським будівлям. Постраждалих немає. Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
🔴Херсонщина: ситуація в області напружена. На межі знищення десятки сіл Бериславського району, бойові дії йдуть і в тергромадах Каховського та Херсонського районів.
Жителі територій, які межують з Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити мирні жителі. Вже майже тиждень окупанти здійснюють перевірку гаражів у Херсоні.
За розповідями жителів міста, російські військові шукають зброю. На вулицях обласного центру — блок-пости, також з’являються все більше російських патрульних.
🟢 Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь продовжено до 31 липня поточного року.
На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності ворог обстрілює позиції підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури у районах населених пунктах Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.
На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.
На Слов’янському окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.
На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку здійснював обстріли українських військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.
Втратами для ворога завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.
На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.
Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.
Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка і Давидів Брід – Білогірка українські воїни одразу придушили. Окупанти відійшли.
Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".