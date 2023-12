Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск. 133 день войны ОНЛАЙН

На фото – литовці, які прийшли проводжати Bayraktar для України. На авіабазі в литовському місті Шяуляй зібрались близько десяти тисяч людей.

Литва збирала гроші на безпілотник, а компанія-виробник погодилася передати його безоплатно. Нині "пташка" вже в дорозі.

Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.



Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4