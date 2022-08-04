Скандал из Amnesty International и обстрел Торецка. Главное за 162 день войны

Триває 162 доба, як Україна боронить свою незалежінсть від російського війська.

Окупанти обстрілюють житлові будинки та місця скупчення людей. Правозахисні організації звинувачують Україну в обстрілах і мовчать про воєнні злочини росіян.

"Українська правда" зібрала всі найважливіші події дня.

Читайте, що відбувалося на 161-й день війни.

Як Росія обстрілює регіони

📍Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили 60 "Градів". Внаслідок чого один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, також зачепило близько 30 господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади.

📍Донецька область. Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту в місті Торецьк , загинули щонайменше 8 людей, 4 поранених, серед яких троє дітей.

📍Миколаїв

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

За даними голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, партизани у Біловодську обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, дві людини поранені.

Росіяни захопили приміщення Таврійського агротехнологічного та Мелітопольського педагогічного університетів у тимчасово окупованому Мелітополі й створили замість них новий фейковий "заклад освіти".

В окупованому Маріуполі на вулицях досі лежать трупи цивільних у пакетах, адже "влада" відмовляється їх прибирати.

Російські ЗМІ стверджують, що центрі окупованого Донецька, де проходило прощання з командиркою окупантів Ольгою Качурою, був обстріляний. Звинувачують в цьому ЗСУ.



В Офісі президента спростували інформацію: "По Донецьку б'ють лише самі росіяни – чи корпусу народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку".

Що потрібно знати про евакуацію з Донеччини

Влада у 4 кроки повідомила план дій для українців.

Залишити заявку за телефоном. Дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовна доставка до евакуаційного потяга у Покровську. Сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія (3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей, 2 тисячі – усім іншим). Оселитися у Кіровоградські області, це безкоштовно.

Скандал з Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Генеральний секретар Amnesty International Аньєса Каламара: "Перебування на оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Військові ніколи не повинні використовувати лікарні для участі у бойових діях і повинні використовувати школи чи цивільні будинки лише у крайньому випадку, коли немає альтернатив. Уряд України має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові".

Реакція української влади

🔺Міністр оборони України Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації, а будь-які спроби виправдати геноцид українців і поставити під сумнів право на опір – це збочення.

🔺В Офісі президента заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

🔺Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк: "Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди".

🔺Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець:"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважаю, що даний звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам ніж розуміє контекст в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет…"

🔺Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали.

Припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогодні Росія".

🔺Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Зведення Генштабу та втрати росіян

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та республіки білорусь не виявлено.

З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.

Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території.

Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.

Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад.

Втрати ворога

З початку повномасштабної російської агресії Збройні сили України знищили 41 500 окупантів, 1 789 танків та 946 артилерійських систем.

Що про війну в Україні говорять аналітики Інститут вивчення війни ISW:

Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином понизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.

Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.

Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.

Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.

Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них.

Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

Гелікоптер та літаки для ЗСУ

📍Для української армії на кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1. Його вартість становить 23,4 млн грн. Призначений переважно для евакуації важкопоранених з поля бою.

📍Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25

Перемоги Збройних сил

На Херсонщині українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів.

На південних рубежах ЗСУ завдали ударів по ворожих опорних пунктах в районах Благодатного і Правдиного.

У Командуванні Об’єднаних запевняють, що росіяни вдруге не пройдуть на Київському напрямку, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.

Важливі новини від президента

Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача за участі військових і силовиків щодо "невідкладних безпекових питань" та призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Переговори з Росією

В Офісі президента України назвали 4 складові для переговорів:

Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. ППО/ПРО, щоб захистити міста. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. Бронетехніка для контрнаступів/

Новини з Росії