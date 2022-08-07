Россияне массово обстреливают мирные города. Итоги 165 военного дня

Завершується 165-й день великої війни, у якій Україна протистоїть російським окупантам

Українська армія тримає широкий фронт. Росія продовжує обстрілювати мирні міста.

"Українська правда" підводить воєнні підсумки доби.

Читайте про події 164 воєнного дня

Українське зерно

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, уже найближчим часом планується забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць.

Що відбувається в регіонах

Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор в центрі Слов’янська Донецької області.

О 20:15 майже по всій Україні лунала повітряна тривога у декількох регіонах пролунали вибухи

📍У Вінниці було чутно три вибухи – спершу два, а згодом, після сигналу повітряної тривоги, ще один. Кореспонденти Суспільного також повідомляють, що в області також було чутно звуки вибухів.

📍За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому Кіровоградської області.

📍Кореспонденти hromadske повідомляють про звуки вибухів в Умані Черкаської області, які було чутно до оголошення повітряної тривоги.

📍Крім того, про звук, схожий на вибух, повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.

Ситуація на 8:00 7 липня від голів ОДА

🔴Херсонщина: ЗСУ продовжують наносити удари по складам і позиціям окупантів та місцевих колоборантів. Напружена ситуація у всіх районах області.

🔴Дніпропетровщина: нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів.

По Нікопольському району ворог ударив із "Градів". У Марганці двоє постраждалих, одна людина у лікарні. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, автобусна зупинка. Виведено з ладу електромережу. Кілька тисяч містян без світла.

У Червоногригорівській громаді — без жертв та руйнувань.

Криворізький район росіяни обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Ударили по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській. Без постраждалих та руйнувань.

🔴Харківщина: зафіксовано 4 вибухи в місті Харків. Зранку дві ракети влучили в Індустріальний район, територія заводу; одна ракета — Немишлянський район, пошкодження критичної інфраструктури; ще одна — Новобаварський район, влучання в землю біля приміщення суду.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, допомоволодіннях, господарчих спорудах. Постраждалих, попередньо, немає.

🔴Луганщина: ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити.

🔴Донеччина: за минулу добу росіяни обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Соледар, с.Первомайське, смт. Південне, смт. Нью-Йорк, с.Новоселівку, с.Сонцівку.

Пошкоджено пішохідний міст, 5 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, складське приміщення, господарчу споруду.

Вночі і зранку – ракетний удар по Кураховому, "Ураганом" у Слов'янську пошкоджено будинки у приватному секторі.

З п’ятої ранку – обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки, масований артобстіл міста.

За добу по області — 5 вбитих, 8 поранених цивільних.

🔴Миколаївщина: зранку у Миколаєві знову лунали вибухи.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнало смт Березнегувате. Одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

Вночі обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією без жертв.

🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Втрати окупантів

Зведення від Генштабу на вечір 7 липня

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське.

Вів наступальні бої біля Благодатного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля.

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад.

Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони українських військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог провів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.

Обстріли Запорізької атомної електростанції – небезпека для світу

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Як повідомляє Енергоатом, через обстріли пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Відомство просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерну катастрофу.

Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС та вимагає за це санкцій на атомну галузь окупантів.

Правозахисна організація Amnesty International і війна в Україні

📍Британське видання The Times вважає, що організація Amnesty International стала рупором пропаганди режиму Володимира Путіна, зводячи наклеп на жертв російської агресії.

The Times пише, що існує юридичне зобов'язання, кодифіковане у Женевських конвенціях, захищати мирних жителів на війні, і моніторингова діяльність таких організацій, як Червоний Хрест, може допомогти забезпечити його виконання. Зазначається, що "це зовсім не те, що звинувачувати і зводити наклеп на жертв агресії, чим тут і займається Amnesty. Не дивно, що український офіс групи, з яким ніхто не консультувався, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче відтворило їх". Звіт Amnesty неправильно трактує зміст міжнародного права.

📍Amnesty International у коментарі агентству Reuters заявляє, шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою від 4 серпня щодо українських військовослужбовців, але не відмовляється від своєї позиції.

"Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль".

Що відбувається на окупованих територіях

📍З 1 серпня на території окупованого Донбасу розпочалась нова хвиля примусової "мобілізації".

За даними української розвідки, окупанти відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Наприклад, у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

📍Українська влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

📍Відео з окупованого Маріуполя

Інші важливі новини

📍За даними британської розвідки, за час повномасштабної війни в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули .

. 📍З початку війни російські ракети не прилітали лише на одну українську область – Чернівецьку. Найбільше постраждали Донецька область, її обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська – 4 тисячі разів, Миколаївська б – 700 разів.

📍Як повідомляють Повітряні сили, Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів, які в тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, допоможуть в деокупації загарбаних Росією територій.

📍З початку повномасштабної війни правоохоронці викрили в Україні близько 100 диверсійно-розвідувальних груп і затримали понад 1600 осіб, імовірно причетних до диверсійної діяльності. Іноді українські громадяни передають інформацію ворогу за суми до 10 тисяч гривень.

📍З нагоди 14 річниці від початку збройної агресії Росії проти Грузії МЗС України заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни.

📍Американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн відвідала Київ, побувала в лікарні "Охматдит" та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото та відео з фронту

Українські десантники показали, як британські гаубиці нищать росіян на Херсонщині.

"Руки війни". Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Військові контррозвідники СБУ продовжують "демілітиризувати" окупантів ударними дронами

Звернення президента

Українська правда