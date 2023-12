Зачем России новая кровь. Разбор "частичной мобилизации" Путина и ее значение для Украины

21 вересня Володимир Путін у своєму зверненні до росіян оголосив "часткову мобілізацію" громадян. Це відбулось вперше у новітній історії Росії, вперше після Другої світової.



Одночасно з мобілізацією московський диктатор анонсував референдуми на окупованих українських територіях. А також, повторюючи свою мантру про боротьбу з "нацистським режимом в Києві" та "прагнення світу знищити Росію", вкотре пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї.

"Українська правда" зібрала все, що наразі відомо про путінську мобілізацію. А також розповідає, що вона означатиме для України та фронту.

Контекст. Часткова мобілізація в Росії є відповіддю не лише на український контрнаступ останніх тижнів, а й реакцією на успішні дії української армії та відповідно поразки російської загалом.

Попри захоплення значної частини півдня та сходу України, "друга армія світу" за ці сім місяців відступила з чотирьох областей, втратила понад 55 тисяч військових і більше 8-ми тисяч одиниць важкої техніки.

У підсумку, як каже в коментарі УП міністр оборони Олексій Резніков, "у Кремля почалася відкрита агонія".

"Практично, вони визнали провал "спецоперації" та приховано визнали свої шалені втрати. Адже 300 тисяч (заявлена цифра мобілізованих – УП) – це третина їхніх офіційних збройних сил. Якщо ми знаємо, що в них близько 50 тисяч "двохсотих" (вбитих – УП), то кількість "трьохсотих" (поранених – УП) можна визначити, помноживши це число на три", – пояснює Резніков.

Підтверджують брак живої сили у ворога й українські військові. Як розповідає УП боєць батальйону Кульчицького Андрій Букін, підрозділ якого утримує частину слов'янського напрямку, в окупантів закінчуються як регулярні війська, так і найманці.

"Тепер кровожерливий диктатор буде гнати на забій простих "ванюшек", відловлених у ресторанах та на дискотеках. "Ванюшки" будуть демотивовані і вже за пів року підрозділами здаватимуться нам, військовим, у полон. На нас чекають запеклі, але славетні бої", – ділиться військовий.

Для чого Росії нова кров. Не під запис одне з джерел УП, наближених до військово-політичного керівництва України, розмірковує, що причин для негайної мобілізації в Росії може бути три:

Нардеп від "Голосу" та військовослужбовець Роман Костенко розповідає УП, що заявлена цифра в 300 тисяч мобілізованих є величезною. На його переконання, це може слугувати ознакою, що Росія планує наступати.

"Така заявлена кількість мобілізованих свідчить, що Росія не збирається переходити до оборони, а буде проводити наступальні операції по захопленню наших територій. Будь-яких територій, не виключаю тут ні Києва, ні інших напрямків. Тому ми повинні бути готові до всього", – каже Костенко.

Хто тепер воюватиме з українською армією. До оголошення мобілізації основу російської армії в Україні складали контрактники, тобто професійні військові, пояснює Костенко. Тепер в Україну приїдуть воювати ті, хто служили в радянській або російській армії та пройшли, наприклад, Чечню або Сирію.

"Це будуть уже не ті професіонали, які заходили на початку. До того ж, як ми розуміємо, це будуть зовсім не молоді люди", – пояснює Роман Костенко.

Втім, ситуація може розвернутися й у інший, менш приємний для України, бік: новим набором мобілізованих Росія може замінити свої бойові частини, що нині стоять на півночі та сході РФ. А самих кадрових військових відправити в Україну.

Але на всю лінію фронту їх точно не вистачить.

Ключове питання – як має реагувати Україна? Військові та радники військових, з якими для цього тексту поговорила УП, переконані – точно не посиленням внутрішньої мобілізації. Потреби в цьому наразі немає, і ось чому.

По-перше, Україну на сьогодні захищають уже 700 тисяч людей – це в чотири рази більше за активний сухопутний компонент російської армії в Україні. Навіть якщо Росія назбирає ще 300 тисяч вояків, їхнє сукупне число однаково буде меншим за кількість українських військових.

По-друге, як показали сім місяців великої війни, кількість солдатів із автоматами не є вирішальною. Головну роль як в активній обороні, так і в наступі відіграє важка техніка, якою ці солдати оснащені.

"Ми повинні бути готові до продовження мобілізації, але це більше питання озброєння. Нам, перш за все, треба звертатися до партнерів, щоб озброїти 700 тисяч наших мобілізованих", – пояснює Роман Костенко.

"Я неодноразово приводив приклад, коли один танк, у якому сидить 3 людини, тримав батальйон ледь не на 500 людей, які сидять без важкої техніки. Це 3 до 500 і 3 перемагає, бо в них просто є танк. Якщо росіяни зможуть посадити на важку техніку 300 тисяч мобілізованих, а ми наших 700 – ні, то ви ж розумієте, у кого буде пріоритет на полі бою", – додає він.

Тому головною відповіддю України на мобілізацію в Росії має стати пошук додаткового важкого озброєння.

І, як запевняє УП міністр оборони Резніков, Захід продовжить допомагати:

"На Заході вже утворилась стійка антикремлівська коаліція, яка прагне перемоги України. І ми будемо отримувати підтримку від партнерів, зокрема зброєю. У цьому мене запевнили мої колеги – міністри оборони".

За обіцянками Путіна, Шойгу, інших чиновників, а також згідно з указом російського диктатора, мобілізація матиме такий вигляд:

Попри обіцянки Кремля, що мобілізація торкнеться обмеженої кількості людей, поки це, схоже, лише слова патологічних брехунів.

Так, основний закон Росії про мобілізацію каже, що вона може бути загальною або частковою, але не розмежовує, чим відрізняються ці два варіанти.

Деталі можуть бути прописані безпосередньо в указі Путіна. Однак у документі, опублікованому Кремлем, теж немає більшості обмежень і правил, про які говорять росіяни. Зокрема про те, що мобілізація стосуватиметься лише резервістів.

Російський юрист і правозахисник Павло Чіков пише, що путінський указ сформульований широко, не дає жодних деталей і залишає свободу дій у реалізації.

"Фактично Міноборони РФ вирішуватиме, кого, звідки та в якій кількості відправлятиме на війну, – припускає Чіков. – Шойгу заявив планку 300 тисяч осіб. Якщо знадобиться ще, указ дозволяє мобілізувати необмежену кількість військовозобов'язаних".

Водночас у мобілізаційному указі є один засекречений пункт. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, за грифом приховали саме кількість людей, яка підпадає під призов.

Хоча цю "таємну" кількість ще вранці вустами міністра Шойгу озвучила пропаганда. Це викликає питання, що саме Кремль вирішив засекретити.

"Фактично це ніяка не часткова, а загальна мобілізація, за указом мають право призвати всіх, крім цілком непридатних за здоров'ям та віком", – написав опозиційний юрист В'ячеслав Гімаді.

Російські журналісти з Baza опитали тих, кому вже прийшли повістки або з ким зв'язались військкомати. На підставі цього вони склали перелік спеціальностей, які найбільше цікавлять владу.

Отже, наразі Росія потребує на фронті: стрілків, військових розвідників, санітарних інструкторів, саперів, танкістів, фельдшерів, артилеристів.

Видання "Медуза" з посиланням на власні джерела пише, що за перебіг мобілізації передусім будуть відповідати губернатори, тобто керівники регіонів:

"Очікується, що федеральна влада, у тому числі міністерство оборони, лише "спустить" їм орієнтовну кількість людей, які мають вирушити на війну в Україну".

Крім того, за даними журналістів, Кремль, користуючись новими порядками, збирається поповнити адміністративні кадри у захоплених регіонах України. Відомо, що кремлівські куратори працюють на різних посадах в окупаційних "адміністраціях".

Після успішного контрнаступу українських захисників і вбивств колаборантів, як пише ЗМІ, росіяни з меншим бажанням їдуть у такі відрядження. Тепер військових будуть ставити перед вибором: або фронт, або тилова робота на Херсонщині, Запоріжжі та в ОРДЛО.

Під час повномасштабної війни Росія бореться з незгодними за допомогою двох нових законів – "про фейки" та "про дискредитацію збройних сил".

За ними можуть посадити до в'язниці на строк до 10 років. "Фейковим" російські органи вважають навіть слово "війна" проти офіційного терміна "спецоперація".

Напередодні оголошення мобілізації Москва почала посилювати репресивні закони. Державна дума зробила це в екстреному порядку. Рада Федерації, тобто верхня палата російського парламенту, затвердила зміни 21 вересня.

Новий закон збільшує покарання за дезертирство й невиконання наказу. Відмова від участі у війні може завершитись 3 роками тюрми, а за наявності "тяжких наслідків" – 10 роками. За втечу з військової частини покарання посилили вдвічі – максимальне теж становитиме до 10 років.

Також у російському кримінальному кодексі з'являться нові статті, зокрема, про "добровільну здачу в полон". Її оцінили в 3-10 років ув'язнення.

У Раді Федерації лише один сенатор проголосував проти цих змін. А один із його колег у Держдумі старанно пояснював, чому самі обранці не підлягають мобілізації: "Це найпростіше рішення. Але за кожним із нас стоять громадяни".

Роскомнадзор – фактично, офіційний цензор Кремля – уже попередив ЗМІ, що буде блокувати за "неправдиву інформацію" про мобілізацію. Щоправда, за пів року в країні і так уже потрапили під цензуру близько 138 тисяч сайтів, як російських, так і закордонних.

У Москві також пригрозили тюрмою до 15 років учасникам мітингів. За, як це називають у Росії, участь у "несанкціонованих акціях".

Володимир Зеленський:

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів – хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти полягли. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і гинуть…

Він (Путін) бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас. Тому що він бачить, що значна частина тих, хто до нас приходить, просто тікає.

Він хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний:

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією".

Секретар РНБО Олексій Данілов:

"План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в'язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла Лада".

Міністр оборони України Олексій Резніков:

"Автозавод "Москвич" планує випускати 300 тисяч автомобілів на рік. Кремль: виклик прийнято – буде мобілізовано 300 тисяч резервістів".

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0