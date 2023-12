"Наступает ночь, и уже не понятно –

Это иллюзия или реальность"

Status Quo In the army now.

Все, что проблему не решает, делает ее сильнее.

Можно просто отгородиться от реальности и каждый раз, встречая одну и ту же проблему на улице, искренне ей удивляться.

Но, чем быстрее мы поймем проблему людей, которые вернулись с войны в мирные города, тем быстрее мы ее решим и тем меньше у нас будет пробок в головах и осужденных в тюрьмах.

Ты просыпаешься в казармах, где вас собрали вместе, чтоб учить защищать территориальную целостность Украины.

Тебе пишут знакомые, которых ты не слышал несколько лет, утверждая, что гордятся поступком.

На улицах тебе будут заглядывать в глаза и ты вдруг обнаружишь, что им искренне страшно за тебя и даже жаль.

Но в целом гражданские очень гордятся.

Себе ты не признаешься, что если ты вернешься не весь – это будет твоя личная проблема, только ты будешь встречаться с самим собой каждый день и помнить. Зачем? И так страшно.

А потом ты оказываешься на войне. Там очень много разного и удивительного. Разные люди, знаки любви судьбы, ухаживание смерти. Все очень просто, но очень личное. Настолько, что сложно с кем-то говорить о войне на одном языке.

А потом ты возвращаешься целым и внешне – невредимым. И будто выключают софиты – спектакль закончен, зрители разошлись по своим делам. Ты на темной сцене и единственный твой зритель – твои страхи и комплексы.

А дальше все прозаично.

Алексей Белько обнаружил за собой слежку. Это случилось за пару недель до событий на мосту Метро. Ему казалось, что и дома что-то не так: странные шумы, непонятные знаки, что кто-то слушает.

Он много раз вспоминал про планшет, который отключал от wi-fi, но тот продолжал работать. В это же время с близким человеком начались разногласия и какие-то сложности.

Он пытался устроиться на работу на АЗС, в магазины. Но его не принимали. В тот день он как раз ехал после очередной неудачной попытки быть нужным и получать за это деньги на жизнь.

Он был в плохом состоянии, потому что семь дней до этого не мог нормально уснуть.

Проезжая по мосту Метро, он ударился об отбойник. Вышел из машины и, как я понимаю, ожидал помощи от проезжающих машин. Но никто не остановился. Алексей решил стрельнуть в сторону отбойника, чтоб остановить поток и обратить на себя внимание.

Когда весь город уже был на ушах, Алексею начали звонить друзья, замполит, еще пару человек, но он хотел говорить только со своей девушкой. Поговорив с ней, он на эмоциях сказал, что взорвет мост.

Я спросил у него несколько раз: "Вы бы могли объяснить мотив? Что вы хотели? Зачем это было?".

Ответ каждый раз был один: "Чтоб обратить на себя внимания. Чтоб вот это вот все закончилось. Чтоб мне дали возможность устроиться на работу. У меня не было желания взрывать что-то. Я люблю жизнь, я хочу жить, как все нормальные люди. Я хочу семью".

Потом он принял решение сдаться. Почему? Он повторил: "Я нормальный. Я люблю жизнь, я хочу жить, как все нормальные люди".

Сейчас Днепровским управлением Национальной полиции Украины заведено уголовное производство №12019100040007826.

В нем у Алексея уже есть статус подозреваемого: он подозревается в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 2 ст. 259 УКУ).

Его также подозревают в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Ему грозит срок до 8-ми лет лишения свободы.

Старший следователь и прокурор не написали ни единого слова в ходатайстве об избрании меры пресечения о том, что Алексей был в АТО, что его действия, кроме прочего, могли быть продиктованы определенными последствиями войны с Россией.

Нет, это не должно быть смягчающим обстоятельством. Но прокурор и следователь обязаны всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного производства, предоставить им надлежащую правовую оценку и обеспечить принятие законных и непредвзятых процессуальных решений (ч. 2 ст. 9 УПК).

Мне сложно предвидеть решение суда, но будет ли это содержанием под стражей или круглосуточным домашним арестом – Алексею нужна помощь в реабилитации. А после этого он должен ответить за свой поступок.

И все же мне кажется, что его поступок – следствие абсолютно провальной политики воюющего государства по отношению к ветеранам войны с РФ. Именно эта политика создала пропасть между теми, кто защищает мир и теми, кто в нем живет.

Это доказал мой пост, где сотни комментариев несут один смысл: "Мне все равно, где он был и что делал. Главное, что нарушили мой привычный покой, привычный образ жизни".

Как бы пафосно это ни звучало, но этого покоя бы не было, если бы этот парень, в том числе, не стоял в холод и в жару под прицелом у агрессора.

Этот случай должен нам дать понять, что не у него проблемы после войны, а у нас у всех. И чем раньше мы проснемся в хате с краю, тем целее будет эта хата, этот дом.

А то как президент – то каждый из нас. А как ветеран, то только тот парень.

Маси Найем, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.