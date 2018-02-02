Дело касательно резонансного ДТП в Харькове передали в суд

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой и Геннадия Дронова передали в Киевский районный суд города.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"2 февраля 2018 года в 16.00 в производство Киевского районного суда г. Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой О.А. и Дронова Г.А. по ч.3 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

Позже подозреваемая в совершении ДТП Елена Зайцева признала свою вину в содеянном.