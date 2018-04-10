Савченко худеет и хочет пройти полиграф до конца недели

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко ожидает допроса на полиграфе до конца недели.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей, который посещал подзащитную в СИЗО.

"На этой неделе мы планируем все-таки завершить процедуру прохождения полиграфа. Будем уточнять у следователя, на когда они готовы", - сказал он.

По словам адвоката, Савченко не отказывалась от этой процедуры.

"Отказы не было. Был только перерыв. Мы ходатайствовали о предоставлении нам материалов для ознакомления, чтобы мы могли составить свои вопросы на полиграф. Пока следователь наше ходатайство не удовлетворил. Но мы все же ждем материалы и надеемся, что нам их предоставят. Как только нам их предоставят, сразу после этого будет поставлен вопрос об экспертизе на полиграфе", - пояснил Соловей.

По его словам, сейчас защита готовится к этому допросу на основании информации, озвученной в деле руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и данных, озвученных при снятии депутатской неприкосновенности с Савченко.

"Другими данными мы оперировать пока не можем", - сказал Соловей.

Он отметил, что допрос на полиграфе пройдет в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, будет закрытым (при участии только Савченко и эксперта) и продлится не более 3-4 часов.

"Надежда, как она заявляла ранее, и сейчас она подтвердила, уверена, что полиграф пройдет положительно для нас. И предварительно мы уже обсуждали моменты, что мы будем делать дальше", - сказал защитник.

Поделиться этими планами Соловей не захотел:

"Пусть это пока будет тайна".

Он добавил, что 10 апреля посетил Савченко в СИЗО и поздравил ее с Пасхой.

"Надежда похудела. Потеряла 11 кг и сейчас весит 70 кг. Но достаточно бодро все равно держится. Она регулярно проходит осмотры у врача в СИЗО", - подытожил Соловей.

Ранее он сообщал, что 10 апреля в квартире Савченко проходит обыск.

5 апреля адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил "Украинской правде", что назначенная психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа прошла не в полном объеме.

Он заявил, что данное следственное действие проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе и, соответственно, в этот день состоялась первая часть.

При этом он добавил, что защитники Савченко тоже хотят, чтобы был допрос на полиграфе, и будут ходатайствовать об этом, когда получат материалы уголовного производства.

В СБУ заявили, что Савченко отказалась от проверки на полиграфе.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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