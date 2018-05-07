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В деле Найема проведены первоочередные следственные и процессуальные действия - прокуратура Киева

Понедельник, 7 мая 2018, 11:12

В столичной прокуратуре рассказали, что в деле народного депутата Мустафы Найема проведены все первоочередные следственные и процессуальные действия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В настоящее время в уголовном производстве уже проведены все необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия. Кроме того, как уже сообщалось, в связи с задержанием в Азербайджане подозреваемого в нанесении телесных повреждений народному депутату, прокуратура города Киева готовит ходатайство о его экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что взяли на под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту совершения хулиганских действий в отношении нардепа Мустафа Найем и нанесение ему телесных повреждений.

Согласно постановлению столичной прокуратуры, дальнейшее досудебное расследование по данному производству поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

Напомним, 30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником кофликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести. Еще одного - водителя, который попал на видеозаписи камер, - правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.

Прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого - Магомеда-Амина Саитова - которому удалось скрыться. 2 мая  его объявили в розыск.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации "Международный союз".

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов  задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

По словам замгенпрокурора Евгения Енина, запрос на выдачу Саитова будет направлен в Азербайджан на следующей неделе, а процесс экстрадиции может длиться минимум несколько месяцев.

Позже стало известно, что одним из прокуроров Киевской местной прокуратуры №10, которая ведет дело нардепа Мустафы Найема, является Даур Рафикович Агрба, который может быть приближен к бизнесу семьи Саитовых, а прокурором по делу является участник скандального ДТП в Киеве Дмитрий Байчас.

Темы: НайемпрокуратураКиев
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