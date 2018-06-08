Суд отказался снять арест с имущества Вышинского

Херсонский городской суд отказался снимать арест с имущества арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик в Facebook.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества", - написала Тихончик.

Во время обысков в информагентстве СБУ изъяла у Вышинского государственные награды от России, в частности медаль от президента РФ Владимира Путина - "За возвращение Крыма".

7 июня в СБУ сообщили, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского обнаружили более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и трудовой договор с МИА "Россия Сегодня".

Накануне из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" было незаконное проникновение: "Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно".

Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене.17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Он заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.