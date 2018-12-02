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Порошенко: Украина готова к "нормандской встрече" для деэскалации ситуации

Воскресенье, 2 декабря 2018, 13:26

Украина готова к встрече в "нормандской формате" на уровне политических советников для деэскалации ситуации после агрессии РФ в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью France 24, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече "Нормандского формата" на уровне политических советников, на которой мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.

"Встреча - лишь инструмент, а не результат. Мы требуем (от РФ - ред.) - прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что РФ "должна отвести свои войска, находящиеся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей".

"Именно поэтому в украинских пограничных областях с Россией было введено военное положение. И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда будет деэскалация ситуации", - отметил глава государства.

1 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

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Напомним,  с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма. 

Как заявил Порошенко, военное положение расширяет возможности Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности и является превентивной мерой.

"Он никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и обязанностей граждан. Не затрагивает он и никаких свобод", заявил президент.

Украинская правда
Темы: Азовское мореРосcияПорошенко
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