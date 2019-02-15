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Апелляционный суд продлил арест Савченко, ее защита заявляет, что он не имел права это делать

Пятница, 15 февраля 2019, 22:08

Апелляционный суд Черниговской области продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, который заканчивался 15 февраля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял на заседании, на котором рассматривал также вопросы о подсудности дела по обвинению Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

Адвокаты Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста. По их утверждениям, данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захватагосударственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
  • В июле 2018 года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
  • 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
  • В феврале 2019 года Верховный суд отправил дело "Савченко-Рубана" в Чернигов.
  • Позже Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана.

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Темы: Савченко НадеждаРубан суд
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