Апелляционный суд продлил арест Савченко, ее защита заявляет, что он не имел права это делать

Апелляционный суд Черниговской области продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, который заканчивался 15 февраля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял на заседании, на котором рассматривал также вопросы о подсудности дела по обвинению Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

Адвокаты Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста. По их утверждениям, данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

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Напомним: