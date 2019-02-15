Апелляционный суд продлил арест Савченко, ее защита заявляет, что он не имел права это делать
Апелляционный суд Черниговской области продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, который заканчивался 15 февраля.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение суд принял на заседании, на котором рассматривал также вопросы о подсудности дела по обвинению Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.
Адвокаты Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста. По их утверждениям, данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.
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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захватагосударственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- В июле 2018 года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
- 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
- В феврале 2019 года Верховный суд отправил дело "Савченко-Рубана" в Чернигов.
- Позже Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана.