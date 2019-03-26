Апелляционный суд в Киеве передаст дело Савченко и Рубана в другой суд
Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство адвокатов нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе этой коллегии.
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Решение об отводе коллегии приняли на заседании 26 марта.
Сторона защиты подала ходатайство из-за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел, рассказал адвокат Валентин Рыбин.
По его словам, в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, потому апелляционный суд должен передать его в другой суд.
Теперь дело передадут в Киевский апелляционный суд для определения другой суд.
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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- В июле 2018 года Апелляционный суд Киева отказал защите Савченко и Рубана, которая просила передать дело из Шевченковского райсуда в Печерский райсуд столицы.
- 30 июля защите раскрыли материалы дела для ознакомления.
- В феврале 2019 года Верховный суд отправил дело "Савченко-Рубана" в Чернигов.
- Позже Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана.
- После этого дело вернули в Киев, его должен был рассматривать Соломенский районный суд Киева.
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