Апелляционный суд в Киеве передаст дело Савченко и Рубана в другой суд

Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство адвокатов нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе этой коллегии.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Решение об отводе коллегии приняли на заседании 26 марта.

Сторона защиты подала ходатайство из-за нарушения при определении состава суда системой автораспределения дел, рассказал адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, в Соломенском суде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, потому апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Теперь дело передадут в Киевский апелляционный суд для определения другой суд.

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Напомним: