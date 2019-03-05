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Новости дня: Убийство в Киеве, снова Гладковский, богатые украинцы в Forbes

Вторник, 5 марта 2019, 20:09

В Киеве убито свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" владельца ювелирного завода Сергея Киселева, НАБУ открыло дело из-за "отката Гладковского", в обновленном рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes семь долларовых миллиардеров из Украины – новости, которые были актуальны 5 марта.

О резонансном убийстве в Киеве

В Киеве убит свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" собственник ювелирного завода Сергей Киселев.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии УП рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти догороцинности "потерялись", - сказал Касько.

Нынешнее руководство Генеральной прокуратуры позже обнародовало свою позицию: в ГПУ отрицают, что убитый в Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

О Гладковских

Вчера "Bihus.info" сообщило, что экс-заместитель секретаря СНБО и бизнес-партнер президента Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе. Речь шала о 30 тысячах долларов.

Сегодня НАБУ открыло дело по "откату Гладковского". А ГК "Укроборонпром" называет манипулятивной информацию об "откате" и говорит, что детали покупал "по оптимальной цене".

А сын Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об украинцах в Forbes

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, есть семь долларовых миллиардеров из Украины.

Самым богатым из них является владелец СКМ, Метинвеста и ДТЭК Ринат Ахметов. Он занимает 272-е место в общем списке с капиталом 6 миллиардов долларов. Далее следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго - 1511 место, капитал 1,5 млрд долларов.

1605 место занял владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк с капиталом 1,4 млрд долларов. На том же месте владелец Интерпайп Виктор Пинчук - его капитал Forbes также оценил в 1,4 миллиарда долларов.

О других важных новостях

Шевченковский райсуд Киева уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 миллионов гривен до 36 миллионов.

Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-нардепа с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к Мартыненко судей.

"Нацдружины" заявили, что могут действовать силой на участках.

Румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина.

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Украинская правда

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Темы: убийствоГладковскийАхметовНациональные дружинывыборы президента 2019
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