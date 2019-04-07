Дело Гандзюк: Мангер раскритиковал Порошенко за возможное увольнение Гордеева

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер осуждает намерение президента Петра Порошенко уволить главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева по настоянию активистов.

Об этом Мангер написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что получили заверения Порошенко в том, что отставка Гордеева будет удовлетворена.

"Итак, председатель ХОГА будет уволен президентом не по причинам профессиональной деятельности, а потому, что... кучка "активистов" настояла на этом", - возмущается Мангер.

"Потакать только какой-то группе человек, большинство из которых, я уверен, Екатерину даже не знали, это, как минимум, неправильно. Я не сторонник "Солидарности" - это очевидно. Но Ваше решение даже у меня, оппозиционера, вызывает удивление. Уволить Гордеева только по принуждению сообщества "ХЗКГ?" - это предательство человека, который верно Вам служил!", - обратился он к Порошенко.

Мангер также считает, что своим решением президент дал возможность "любой группировке, называющей себя "активистами", решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство".

"Если мы будем продолжать следовать подобным методам, нам никогда не построить сильное государство, в котором будет комфортно жить всем, а не только тем, кто более горластый, наглый и беспринципный", - написал глава облсовета.

Напомним: