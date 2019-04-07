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Дело Гандзюк: Мангер раскритиковал Порошенко за возможное увольнение Гордеева

Воскресенье, 7 апреля 2019, 13:18
Дело Гандзюк: Мангер раскритиковал Порошенко за возможное увольнение Гордеева

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер осуждает намерение президента Петра Порошенко уволить главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева по настоянию активистов.

Об этом Мангер написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что получили заверения Порошенко в том, что отставка Гордеева будет удовлетворена.

"Итак, председатель ХОГА будет уволен президентом не по причинам профессиональной деятельности, а потому, что... кучка "активистов" настояла на этом", - возмущается Мангер.

"Потакать только какой-то группе человек, большинство из которых, я уверен, Екатерину даже не знали, это, как минимум, неправильно. Я не сторонник "Солидарности" - это очевидно. Но Ваше решение даже у меня, оппозиционера, вызывает удивление. Уволить Гордеева только по принуждению сообщества "ХЗКГ?" - это предательство человека, который верно Вам служил!", - обратился он к Порошенко.

Мангер также считает, что своим решением президент дал возможность "любой группировке, называющей себя "активистами", решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство".

"Если мы будем продолжать следовать подобным методам, нам никогда не построить сильное государство, в котором будет комфортно жить всем, а не только тем, кто более горластый, наглый и беспринципный", - написал глава облсовета.

Напомним:

  • 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого обвиняли в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, после разговора с президентом подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
  • Позже он заявил, что "сфабрикованный против него негатив" не должен отразиться на втором туре выборов президента.
  • Активисты иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили о закрытой встрече с Порошенко, в ходе которой он заверил, что подпишет заявление об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и пообещал, что будут и другие решения по фамилиям, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк.
  • 5 апреля на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк голову Херсонского облсовета Владислава Мангера снова надели электронный браслет.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • На Мангера надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • 3 апреля суд отказался принять Мангера под стражу, но обязал его носить электронный браслет.
  • 6 марта Шевченковский суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета до 6 апреля.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкПорошенкоХерсонская область
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