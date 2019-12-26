Дело Шеремета: адвокат показал текст разговора Кузьменко о "сакральной жертве"
Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Источник: Владислав Добош в Facebook
Дословно: "На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!
А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..."
Что было ранее: Добош ранее уверял, что следствие "исказило" слова Кузьменко о волонтере Марусе Зверобой. По его словам, в разговоре речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и о том, как общество это воспринимает.
25 декабря Кузьменко подала иск против МВД и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Узнать больше: Полный текст подозрения Юлии Кузьменко
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
- Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.