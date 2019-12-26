Дело Шеремета: адвокат показал текст разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: Владислав Добош в Facebook

Дословно: "На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной - ред.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей!

А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа..."

Что было ранее: Добош ранее уверял, что следствие "исказило" слова Кузьменко о волонтере Марусе Зверобой. По его словам, в разговоре речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и о том, как общество это воспринимает.

25 декабря Кузьменко подала иск против МВД и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Узнать больше: Полный текст подозрения Юлии Кузьменко

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