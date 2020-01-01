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Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: подозреваемым обновили меру пресечения

Среда, 1 января 2020, 14:08
Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: подозреваемым обновили меру пресечения

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею - трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: адвокат Приходько Виктор Чевгуз в комментарии Нromadske

Детали: По словам адвоката, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Знать больше:

Пьяные развлечения полицейских и убийство 5-летнего Кирилла. Новые подробности трагедии

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

Предыстория: 

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • После смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • Оружия, из которого осуществили выстрел, правоохранители так и не нашли.

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Темы: полицияубийствосуд
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