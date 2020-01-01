Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: подозреваемым обновили меру пресечения

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Среда, 1 января 2020, 15:08

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею - трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: адвокат Приходько Виктор Чевгуз в комментарии Нromadske

Детали: По словам адвоката, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Темы: полиция убийство суд


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