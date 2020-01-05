Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела Шеремета

В центре Львова провели музыкально-поэтический марафон "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: К акции присоединились музыканты, художники, писатели и общественные деятели. Они выражали собственное мнение и требовали справедливого правосудия.

Один из организаторов марафона Тарас Чолий назвал его "акцией солидарности", с помощью которой можно поддержать "заключенных, которых незаконно удерживают".

Вблизи памятника Тарасу Шевченко была установлена ​​сцена, где выступали музыкальные группы и певцы Иван Ленье и Kozak System, Joryj Kloc, участники проекта "Пісні війни".

По словам художника Андрея Ермоленко, "из героев хотят сделать бандитов, а бандиты дорываются к власти".

Марафон длился около пяти часов.

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