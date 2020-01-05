Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела Шеремета
В центре Львова провели музыкально-поэтический марафон "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: К акции присоединились музыканты, художники, писатели и общественные деятели. Они выражали собственное мнение и требовали справедливого правосудия.
Один из организаторов марафона Тарас Чолий назвал его "акцией солидарности", с помощью которой можно поддержать "заключенных, которых незаконно удерживают".
Вблизи памятника Тарасу Шевченко была установлена сцена, где выступали музыкальные группы и певцы Иван Ленье и Kozak System, Joryj Kloc, участники проекта "Пісні війни".
По словам художника Андрея Ермоленко, "из героев хотят сделать бандитов, а бандиты дорываются к власти".
Марафон длился около пяти часов.
Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" о результатах расследования МВД дела Павла Шеремета
Предистория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
- Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.