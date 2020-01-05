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Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела Шеремета

Воскресенье, 5 января 2020, 00:17
Фото: Радио Свобода

В центре Львова провели музыкально-поэтический марафон "Белыми нитками" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: К акции присоединились музыканты, художники, писатели и общественные деятели. Они выражали собственное мнение и требовали справедливого правосудия.

Один из организаторов марафона Тарас Чолий назвал его "акцией солидарности", с помощью которой можно поддержать "заключенных, которых незаконно удерживают".

Вблизи памятника Тарасу Шевченко была установлена ​​сцена, где выступали музыкальные группы и певцы Иван Ленье и Kozak System, Joryj Kloc, участники проекта "Пісні війни".

По словам художника Андрея Ермоленко, "из героев хотят сделать бандитов, а бандиты дорываются к власти".

Марафон длился около пяти часов.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Позиция "Украинской правды" о результатах расследования МВД дела Павла Шеремета

Предистория: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
  • Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаЛьвов
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