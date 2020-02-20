Главные новости среды и ночи: эвакуация из Уханя, возвращение политзаключенных

Самолет, который эвакуирует украинцев, вылетел из Уханя, политзаключенные Семена и Стогний прибыли в Киев — актуальные новости 19 февраля.

Об эвакуации

Самолет, который эвакуирует 48 украинцев и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019, приземлился в месте назначения. Все заявленные прибыли на эвакуацию.

Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.

Эвакуированных граждан изолируют на карантин на 14 дней под усиленной охраной.

Вследствие заражения коронавирусом умерли уже 2012 человек, вылечились и были выписаны из больницы 15 040 человек.

Вместе с тем, динамика заболеваемости показывает, что коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать — чаще.

Covid-19 обнаружили еще в одной стране — два случая заражения подтвердили власти Ирана.

О Семена и Стогние

Крымский журналист, политзаключенный Николай Семена прибыл в Киев из аннексированного Россией Крыма.

Оккупационные власти Крыма удерживали Алексея Стогния в колонии в Керчи в качестве "украинского диверсанта" – он отбыл срок заключения и вышел на свободу.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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