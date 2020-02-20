Новости 20 февраля: возвращение украинцев из Уханя, протесты в Новых Санжарах

Самолет с эвакуированными из Китая сел в Харькове, жители Новых Санжар протестуют против ввоза к ним эвакуированных — актуальные новости 20 февраля.

Об эвакуации

Сегодня утром самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, сначала приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

МВД сообщило, что эвакуированных доставят на обсервацию в медцентр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Позже самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приземлился в аэропорту Харькова.

Если среди эвакуированных из Китая людей окажется больной, то его изолируют, а для остальных продолжат карантин еще на 2 недели — Кабмин.

О протестах

Жители Новых Санжар протестовали против ввоза к ним эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера в Новых Санжарах.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать, и проявить человечность и терпение.

Министр МВД Аваков уверял, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса, здоровы, – и призвал украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

На въезде в санаторий "Медоборы", что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к Зеленскому и просят, чтобы эвакуированных не оставляли на обсервацию в медицинском учреждении на территории их поселка, потому что заведение не приспособлено.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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