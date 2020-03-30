30 марта. No time to die: Италия почти на пике, бунт туристов в Украине, в Турции вспышка

Офіційні дані актуальні на 11:00 30 березня

Україна. 480 хворих

В Україні за весь час пандемії виявили 480 хворих на Covid–19.

За минулу добу плюс 62 (що на 47 випадків менше, ніж днем раніше).

Померлих від коронавірусу вже 11. Два летальних випадки зафіксували на Київщині, де продовжує зростати кількість інфікованих.

Суттєво продовжує зростати кількість хворих у Києві (+20 випадків за добу) та Чернівецькій областях (+16).

Кількість тих, хто видужав, збільшилася з 5 до 6.

Єдиною областю без встановленого випадку захворювання вважається Миколаївська, хворого з якої перереєстрували в Києві.

інфографіка української правди

Серед інфікованих у Луцьку – директорка Луцької міської клінічної лікарні. З 16 березня жінка була на лікарняному, 23 березня – госпіталізована з діагнозом "пневмонія". Експрес-тест на Covid-19 показав негативний результат, ПЛР-тест – позитивний.

Депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас став шостим нардепом, у якого діагностували Covid-19.

Позафракційна депутатка Анна Скороход – яка раніше заявила про виявлений у неї коронавірус – розповіла, що робила тест робила у приватній клініці "Добробут". Заплатила за нього 4 100 гривень.

І додала, що тест нібито безкоштовний, а гроші йдуть на "виклик і захисні костюми парамедиків".

Тим часом нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева, який захворів на коронавірус, виписали з лікарні.

П’ятий день тестування на Covid-19 в зоні ООС на Сході не виявляє жодного хворого.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму третій день поспіль – 15.

Окупаційна "влада" на Луганщині 29 березня заявила про першого пацієнта з позитивним результатом тесту на коронавірус. Утім його мають підтвердити повторно, на це піде кілька днів.

Коронавірус за віком

Найбільше в Україні на коронавірус хворіють люди віком від 30 до 60 років.

На вікову групу 50-60 років припадає 23% встановлених хворих, на 40-50 років – 20%, на 30-40 років – 21%.

Найменше інфікованих серед людей 70-80 років (лише 3%) і 10-20 років (лише 4%).

Опубліковані днем раніше дані показували дещо іншу картинку: трохи переважала група хворих віком від 31 до 40 років – з 22,4%.

240 лікарень першої хвилі

Обрали для госпіталізації хворих на Covid-19, які потребують допомоги в медзакладі через погіршення стану здоров'я.

Загалом це 67 тисяч ліжок: 11 тисяч – в інфекційному відділенні, 1 716 – у відділенні інтенсивної терапії. 1 868 апаратів штучної вентиляції легень. 5 855 лікарів.

На інтерактивній карті Національної служби здоров’я можна побачити, які заклади обрали у вашій області та скільки в них місць, лікарів, апаратів ШВЛ тощо.

За потреби список лікарень розширять.

МОЗ стежить за заповненими пляжами Одеси

І просить громадян сидіти вдома з постером першого одеського градоначальника Дюка де Рішельє.

І він, на відміну від деяких одеситів, у масці.

ілюстрація: моз

В Одесі за масками та дезінфекторами можна звернутися до Вірменського культурного центру на Гагарінському плато ⅘.

Карантинний спротив

Пасажири кількох літаків, які повернулись у Київ з Азії відмовились підписувати документи на обов’язкову двотижневу ізоляцію. Нібито саме через це сталась штовханина в аеропорту "Бориспіль", коли люди прорвалися через кордон правоохоронців і самотужки відчиняли двері.

Після цього пасажирів інших двох літаків не стали випускати до підписання документів. Станом на 11 годину 30 березня вони все ще знаходяться на борту.

Туристи заявили, що їх ніхто не попереджав про таку необхідність, а тепер, мовляв, змушують до карантину за свій рахунок у готелі.

Хоча в документах, опублікованих самими ж обуреними пасажирами, йдеться про два варіанти розміщення.

Крім платного, можна перечекати 14 днів за державний рахунок у готелі в центрі Києва.

Таку вимогу – обов’язкову обсервацію – Кабмін ухвалив ввечері 29 березня. Про неї і справді стало відомо вже після того, як дехто з туристів сів на літак.

У світі. 720 тисяч хворих

30 березня у всьому світі зареєстровано 723 740 хворих на коронавірус.

За минулу добу кількість заражених збільшилася приблизно на 65 тисяч, за дві доби – на 135 тисяч. Останні декілька днів кількість хворих зростає в середньому на 50-70 тисяч щодня.

У всьому світі:

Одужали: 152 042 (+10 296)

Померли: 34 018 (+3 161)

Італія. Майже 100 тисяч хворих

Станом на ранок 30 березня, кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії досягла 97 689 осіб – на 5217 більше, ніж напередодні.

За минулу добу загинули 756 людей, загальна кількість померлих сягнула 10 779.

Цей показник суттєво нижчий за підсумки попередніх декількох днів: у суботу повідомили про 889 загиблих за добу, у п’ятницю 27 березня – про рекордні 969 летальних випадків.

Серед регіонів, лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія. Наступні – Емілія-Романья, Венето і П’ємонт.

Заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері вважає, що країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

Іспанія. Три дні рекордної смертності

Іспанія третій день поспіль б’є рекорди смертності від коронавірусу. Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною у Європі за кількістю загиблих.

За останню добу тутї померли 838 людей. Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, напередодні було зареєстровано 832 летальних випадки, перед цим – 769.

Вперше за декілька тижнів добовий показник загиблих в Іспанії, більший ніж в Італії.

На ранок 30 березня кількість жертв сягнула 6 803 людини.

За добу в країні виявили 6 549 нових випадків зараження, загальна кількість досягла 78 797.

Інфографіка з сайту видання EL PAIS

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, госпіталізовані близько 43,4 тисяч хворих, з них 4907 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Вилікувались від коронавірусу вже 14 709 людей.

У зв’язку з епідемією, Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.

Велика Британія. Майже 20 тисяч хворих

За добу у Британії від коронавірусу померли 209 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 1228. Цей показник суттєво нижчий за підсумки попередньої доби. Тоді в країні померло 260 людей

Кількість інфікованих за останні 24 години зросла більш ніж на 2400 і досягла 19,5 тисяч. Загалом тести на коронавірус здали близько 128 тисяч британців.

Прем'єр Британії Борис Джонсон, який сам знаходиться на карантині у зв'язку із виявленим у нього коронавірусом, повідомив, що 20 тисяч колишніх лікарів та медсестер повертаються в Національну службу охорони здоров’я, щоб допомогти боротися з коронавірусом.

США. В чотири рази більше вилікуваних

США продовжують бути країною з найбільшою кількістю хворих та найшвидшими темпами поширення вірусу.

Третю добу поспіль кількість інфікованих зростає приблизно на 20 тисяч, загинуло 323 людини, що є суттєво нижчим показником, ніж напередодні – 480.

На ранок 30 березня тут налічується 143 025 інфікованих. Всього загинуло 2514 людей, вилікувалось 4856 – в чотири рази більше, ніж минулої доби.

Експерт уряду з інфекційних захворювань Ентоні Фочі, вважає, що в країні можуть загинути від 100 тисяч до 200 тисяч людей. Мільйони будуть інфіковані.

Президент США Дональд Трамп продовжив обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу до кінця квітня, хоча раніше говорив, що США позбудуться епідемії до Великодня.

Мер Нью-Йорка, де фіксують найбільше заражень, заявив, що містяни, які порушують правила соціального дистанціювання, отримуватимуть штрафи в розмірі від 250 до 500 доларів.

Франція. 34% важких випадків – люди молодше 60

За добу у Франції від коронавірусу померли ще 292 пацієнти, загальне число померлих зросло до 2606.

По всій країні 19 354 людей госпіталізовані. Це на 1734 особи більше ніж днем раніше.

4632 важких випадки вимагають реанімації, при чому 359 людей потрапили до реанімації протягом останньої доби. 34% важких випадків – це люди молодше 60 років.

З початку епідемії у Франції видужали і повернулися додому вже 7132 людини.

Туреччина. + 2000 хворих за день

Кількість інфікованих у Туреччині зросла до 9 217, ця цифра збільшується приблизно на 2000 хворих щодня.

Протягом доби 1815 тестів на наявність захворювання показали позитивний результат. З початку спалаху епідемії загинула 131 людина, одужали і були виписані з лікарень 105 пацієнтів.

За останні 24 години було зроблено 9 982 тести, а загальна кількість проведених аналізів склала 65 446.

Китай. Епідемія зупинена

Офіційний представник Національної комісії з охорони здоров’я Мі Фен заявив, що епідемію коронавірусу всередині Китаю вдалося зупинити.

За його словами, ймовірність розповсюдження епідемії на материковій частині Китаю залишається відносно високою, але кількість інфікованих у країні впала нижче 3 тися людей.

Карантинні батоги і пряники по всьому світу

Влада Австралії заявила, що просубсидує зарплати працівників приватного сектору. Вони зможуть отримувати 1,5 тисячі австралійських доларів (920 доларів США) на два тижні. Кожна фірма, чий дохід упав на 30%, зможе взяти участь програмі.

За даними уряду, виплати компенсують близько 70% від середньої зарплати та близько 100% від середньої зарплати у секторах, які найбільше постраждали – роздрібна торгівля, готельний бізнес і туризм.

Загальна сума виділених коштів – 80 мільярдів доларів США.

Південна Корея допоможе фінансово всім сім’ям, крім 30% найбагатших. Отримати допомогу зможуть близько 14 мільйонів домогосподарств. Залежно від кількості осіб в родині, їм виплатять різні суми: від 330 до 817 доларів.

У Гонконгу вперше відправили людину до в'язниці на 3 місяців за порушення карантину. Чоловік збрехав про свою адресу, щоб не сидіти на ізоляції. Він визнав провину, а суддя вирішив, що поведінка чоловіка була егоїстичною, демонструвала зневагу до суспільства.

В Таїланді ув'язнені влаштували заворушення через чутки про спалах у в’язниці коронавірусу. Вони розбили меблі і вікна, дехто втік.

У столиці Росії, яка довго робила вигляд, що контролює ситуацію, теж вводять обмеження. Починаючи з 30 березня у Москві – обов’язковий режим самоізоляції для всіх мешканців, виходити на вулицю можна буде за спецпропусками.

Побачення в часи пандемії?

Ілюстратор Олександр Грехов, який раніше актуалізував "Крик" Мунка у часи коронавірусу, намалював побачення у 2020 році.

Воно починається з прогулянки Барселоною по Google-карті, продовжується розпиттям вина по відео та переглядом української комедії "Мої думки тихі".

Завершується все на PornHub, який до 23 квітня відкрив безкоштовний доступ до преміум передплати.

ІЛЮСТРАЦІЇ ОЛЕКСАНДРА ГРЕХОВА

Каменських радить читати, а король Таїланду ізолювався з гаремом

Світова оперна зірка, 79-річний Пласідо Домінго, у якого 22 березня діагностували COVID-19, опинився у лікарні у Мексиці після погіршення стану.

Українка Настя Каменських, сидячи вдома, звернулася до світу п’ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

Коротко її меседж зводиться до наступного: "Що будеш робити, лежачи у ліжку? Тільки не нажерти п’яту точку, краще почитати книжку".

Але у тайського короля Маха Вачіралонгкорна є на це своя точка зору. Він вирішив провести карантин в одному із готелів в Альпах разом з гаремом із 20 наложниць.

Україна перемогла Росію на віртуальному чемпіонаті Європи

Під час пандемії спортсмени, які нудьгують вдома на карантині, вирішили брати участь у віртуальних змаганнях.

Професіональні футболісти влаштовують баталії у різноманітних ігрових стимуляторах.

Напередодні відбулася гра 1/16 фіналу в віртуальному чемпіонаті, який визначить "Короля Європи". На цій стадії зустрілися українець Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" та росіянин Данило Круговий із "Уфи".

Для гри в сімуляторі Зінченко обрав "Барселону", а його російський суперник "Ліверпуль".

Зінченко розгромив візаві із РФ з рахунком 6:1 та чекає на свого наступного суперника у 1/8 фіналу.