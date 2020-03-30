30 марта. No time to die: Италия почти на пике, бунт туристов в Украине, в Турции вспышка

Официальные данные актуальны на 11:00 30 марта

Украина. 480 больных

В Украине за все время пандемии обнаружили 480 больных на Covid-19.

За минувшие сутки плюс 62 (что на 47 случаев меньше, чем днем ​​ранее).

Умерших от коронавируса уже 11. Два летальных случая зафиксировали на Киевщине, где продолжает расти количество инфицированных.

Существенно продолжает расти количество больных в Киеве (+20 случаев за сутки) и Черновицкой областях (+16).

Количество тех, кто выздоровел, увеличилось с 5 до 6.

Единственной областью без установленного случая заболевания считается Николаевская, больного с которой перерегистрировали в Киеве.

ИЛЮСТРАЦИЯ: УКРАИНСКАЯ ПРАВДА

Среди инфицированных в Луцке - директор Луцкой городской клинической больницы. С 16 марта женщина была на больничном, 23 марта - госпитализирована с диагнозом "пневмония". Экспресс-тест на Covid-19 показал отрицательный результат, ПЦР-тест - положительный.

Депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас стал шестым нардепом, у которого диагностировали Covid-19.

Внефракционный депутат Анна Скороход - которая ранее заявила об обнаруженном у нее коронавирусе - рассказала, что делала тест делала в частной клинике "Добробут". Заплатила за него 4 100 гривен.

И добавила, что тест якобы бесплатный, а деньги идут на "вызов и защитные костюмы парамедиков".

Между тем нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Лукашева, который заболел коронавирусом, выписали из больницы.

Пятый день тестирования на Covid-19 в зоне ООС на Востоке не выявляет ни одного больного.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирус в Крыму третий день подряд - 15.

Оккупационная "власть" в Луганской области 29 марта заявила о первом пациенте с положительным результатом теста на коронавирус. Впрочем его должны подтвердить повторно, на это уйдет несколько дней.

Коронавирус по возрасту

Больше всего в Украине коронавирусом болеют люди в возрасте от 30 до 60 лет.

На возрастную группу 50-60 лет приходится 23% установленных больных, на 40-50 лет – 20%, на 30-40 лет – 21%.

Меньше всего инфицированных среди людей 70-80 лет (всего 3%) и 10-20 лет (только 4%).

Опубликованные днем ​​ранее данные показывали несколько иную картинку: немного преобладала группа больных в возрасте от 31 до 40 лет – 22,4%.

240 больниц первой волны

Выбрали для госпитализации больных Covid-19, которые нуждаются в помощи в медучреждениях из-за ухудшения состояния здоровья.

В целом это 67 000 коек: 11 000 - в инфекционном отделении, 1 716 - в отделении интенсивной терапии. 1 868 аппаратов искусственной вентиляции легких. 5 855 врачей.

На интерактивной карте Национальной службы здоровья можно увидеть, какие заведения выбрали в вашей области и сколько в них мест, врачей, аппаратов ИВЛ и тому подобное.

При необходимости список больниц расширят.

МОЗ следит за заполненными пляжами Одессы

И просит граждан сидеть дома с постером первого одесского градоначальника Дюка де Ришелье.

И он, в отличие от некоторых одесситов, в маске.

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИНЗДРАВА

В Одессе за масками и дезинфекторами можно обратиться к Армянскому культурному центру на Гагаринском плато ⅘.

Карантинное сопротивление

Пассажиры нескольких самолетов, которые вернулись в Киев из Азии, отказались подписывать документы об обязательной двухнедельной изоляции. Якобы именно поэтому произошла потасовка в аэропорту "Борисполь", когда люди прорвались через кордон правоохранителей и самостоятельно открывали дверь.

После этого пассажиров двух других самолетов не стали выпускать до подписания документов. По состоянию на 11 часов 30 марта они все еще находятся на борту.

Туристы заявили, что их никто не предупреждал о такой необходимости, а теперь, мол, принуждают к карантину за свой счет в гостинице. Хотя в документах, опубликованных самими же возмущенными пассажирами, речь идет о двух вариантах размещения.

Кроме платного, можно переждать 14 дней за государственный счет в гостинице в центре Киева.

Такое требование - обязательное обсервацию - Кабмин принял вечером 29 марта. О нем действительно стало известно уже после того, как некоторые из туристов сел на самолет.

В мире. 720 тысяч больных

30 марта во всем мире зарегистрировано 723 740 больных коронавирусом.

За минувшие сутки количество зараженных увеличилось примерно на 65 тысяч, за двое суток - на 135 тысяч. Последние несколько дней количество больных растет в среднем на 50-70 тысяч в день.

Во всем мире:

Выздоровели: 152 042 (+10 296)

Умерли: 3 4018 (+3 161)

Италия. Почти 100 тысяч больных

По состоянию на утро 30 марта, количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии достигло 97 689 человек - на 5 217 больше, чем накануне.

За минувшие сутки погибли 756 человек, общее количество умерших достигло 10 779.

Этот показатель существенно ниже итогов предыдущих нескольких дней: в субботу сообщили о 889 погибших за сутки, в пятницу 27 марта - о рекордных 969 летальных случаях.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия. Следующие - Эмилия-Романья, Венето и Пьемонт.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силер считает, что страна приближается к пику эпидемии. По его словам, через неделю, или "максимум через 10 дней" стоит ожидать снижения количества новых случаев.

Испания. Три дня рекордной смертности

Испания третий день подряд бьет рекорды смертности от коронавируса. Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной в Европе по количеству погибших.

За последние сутки тути умерли 838 человек. С начала эпидемии это наивысшее число погибших. Для сравнения, накануне было зарегистрировано 832 летальных случая, перед этим - 769.

Впервые за несколько недель суточный показатель погибших в Испании, больше, чем в Италии.

На утро 30 марта количество жертв достигло 6 803 человека.

За сутки в стране обнаружили 6 549 новых случаев заражения, общее количество достигло 78 797.

Инфографика: EL PAIS.

По данным министерства здравоохранения Испании, госпитализированы около 43 400 больных, из них 4 907 - в отделениях интенсивной терапии.

Вылечились от коронавируса уже 14 709 человек.

В связи с эпидемией, Испания продлила действие чрезвычайного положения как минимум до 12 апреля. Большинство магазинов и предприятий закрыты, движение людей строго ограничено.

Великобритания. Почти 20 тысяч больных

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших к 1 228. Этот показатель существенно ниже итогов предыдущих суток. Тогда в стране умерло 260 человек.

Количество инфицированных за последние 24 часа выросло более чем на 2 400 и достигло 19 500. В общем тесты на коронавирус сдали около 128 тысяч британцев.

Премьер Британии Борис Джонсон, который сам находится на карантине в связи с выявленным у него коронавирусом, сообщил, что 20 тысяч бывших врачей и медсестер возвращаются в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь бороться с коронавирусом.

США. В четыре раза больше вылеченных

США продолжают быть страной с наибольшим количеством больных и быстрыми темпами распространения вируса.

Третьи сутки количество инфицированных растет примерно на 20 тысяч, погибло 323 человека, существенно ниже показателем, чем накануне - 480.

На утро 30 марта здесь насчитывается 143 025 инфицированных. Всего погибло 2 514 человек, излечилось 4 856 - в четыре раза больше, чем за прошлые сутки.

Эксперт правительства по инфекционным заболеваниям Энтони Фоче, считает, что в стране могут погибнуть от 100 000 до 200 000 человек. Миллионы будут инфицированы.

Президент США Дональд Трамп продолжил ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса до конца апреля, хотя говорил, что США лишатся эпидемии к Пасхе.

Мэр Нью-Йорка, где фиксируют больше всего заражений, заявил, что горожане, которые нарушают правила социального дистанцирования, получать штрафы в размере от 250 до 500 долларов.

Франция. 34% тяжелых случаев – люди моложе 60

За сутки во Франции от коронавируса скончались еще 292 пациента, общее число умерших возросло до 2 606.

По всей стране 19 354 человека госпитализированы. Это на 1734 человека больше чем днем ​​ранее.

4 632 тяжелых случаях требуют реанимации, причем 359 человек попали в реанимацию в течение последних суток. 34% тяжелых случаев - это люди моложе 60 лет.

С начала эпидемии во Франции выздоровели и вернулись домой уже 7132 человека.

Турция. + 2000 больных за день

Количество инфицированных в Турции возросло до 9217, эта цифра увеличивается примерно на 2000 больных ежедневно.

В течение суток 1 815 тестов на наличие заболевания показали положительный результат. С начала вспышки эпидемии погиб 131 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 105 пациентов.

За последние 24 часа было сделано 9 982 теста, а общее количество проведенных анализов составило 65 446.

Китай. Эпидемия остановлена

Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фен заявил, что эпидемию коронавируса внутри Китая удалось остановить.

По его словам, вероятность распространения эпидемии на материковой части Китая остается относительно высоким, но количество инфицированных в стране упала ниже 3 тысяч людей.

Карантинные плети и пряники по всему миру

Власти Австралии заявили, что просубсидуют зарплаты работников частного сектора. Они смогут получать 1,5 тысячи австралийских долларов (920 долларов США) на две недели. Каждая фирма, чей доход упал на 30%, сможет принять участие в программе.

По данным правительства, выплаты компенсируют около 70% от средней зарплаты и около 100% от средней зарплаты в секторах, наиболее пострадавших - розничная торговля, гостиничный бизнес и туризм.

Общая сумма выделенных средств – 80 миллиардов долларов США.

Южная Корея поможет финансово всем семьям, кроме 30% самых богатых. Получить помощь смогут около 14 миллионов домохозяйств. В зависимости от количества человек в семье, им выплатят различные суммы от 330 до 817 долларов.

В Гонконге впервые отправили человека в тюрьму на 3 месяца за нарушение карантина. Человек солгал о своем адресе, чтобы не сидеть на изоляции. Он признал вину, а судья решил, что поведение мужчины было эгоистичным, демонстрировало пренебрежение к обществу.

В Таиланде заключенные устроили беспорядки из-за слухов о возгорании в тюрьме коронавируса. Они разбили мебель и окна, некоторые убежали.

В столице России, которая долго делала вид, что контролирует ситуацию, тоже вводят ограничения. Начиная с 30 марта в Москве - обязательный режим самоизоляции для всех жителей, выходить на улицу можно будет по спецпропускам.

Свидание во времена пандемии?

Иллюстратор Александр Грехов, ранее актуализировал "Крик" Мунка во времена коронавируса, нарисовал свидания в 2020 году.

Оно начинается с прогулки Барселоной по Google-карте, продолжается распитием вина по видео и просмотром украинской комедии "Мои мысли тихие".

Завершается все на PornHub, который до 23 апреля открыл бесплатный доступ к премиум подписки.

Иллюстратор Александр Грехов

Каменских советует читать, а король Таиланда изолировался с гаремом

Мировая оперная звезда, 79-летний Пласидо Доминго, у которого 22 марта диагностировали COVID-19, оказался в больнице в Мексике после ухудшения состояния.

Украинка Настя Каменских, сидя дома, обратилась к миру на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

Коротко ее месседж сводится к следующему: "Что будешь делать, лежа в постели? Только бы не наесть пятую точку, лучше почитать книжку".

Но в тайского короля Маха Вачиралонгкорна есть на это своя точка зрения. Он решил провести карантин в одном из отелей в Альпах вместе с гаремом из 20 наложниц.

Украина победила Россию в виртуальном чемпионате Европы

Во время пандемии спортсмены, которые скучают дома на карантине, решили участвовать в виртуальных соревнованиях.

Профессиональные футболисты устраивают баталии в различных игровых симуляторах.

Накануне состоялась игра 1/16 финала в виртуальном чемпионате, который определит "Короля Европы". На этой стадии встретились украинец Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и россиянин Даниил Круговой с "Уфы".

Для игры в симуляторе Зинченко выбрал "Барселону", а его российский соперник "Ливерпуль".

Зинченко разгромил визави из РФ со счетом 6:1 и ждет своего следующего соперника в 1/8 финала.