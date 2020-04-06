Новости 6 апреля: результаты карантина, 13 тысяч поправок Коломойского

Зеленский: карантин действует, за сутки заболело меньше людей, в "антиколомойский" законопроект внесли рекордные 13 тысяч поправок — актуальные новости 6 апреля.

О карантине

За минувшие сутки снизился процент заболевших коронавирусом в Украине. Зеленский заявил, что уменьшение количества случаев – это результат карантина.

В целом в Украине зафиксировано уже 1319 случаев заболевания коронавирусом, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели.

О 13 тысячах поправок

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали более 13000 поправок к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

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