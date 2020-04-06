Новини 6 квітня: результати карантину, 13 тисяч правок Коломойського

Зеленський: карантин діє, за добу захворіло менше людей, до "антиколомойського" законопроєкту внесли рекордні 13 тисяч правок — актуальні новини 6 квітня.

Про карантин

За минулу добу знизився відсоток тих хто захворів на коронавірус в Україні. Зеленський заявив, що зменшення кількості випадків – це результат карантину.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірус, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Про 13 тисяч правок

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13000 правок до розгляду проєкту закону у другому читанні.

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