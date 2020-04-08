Новости 8 апреля: карантин до мая, дела против Порошенко

Карантин, скорее всего, продлят до начала мая, Венедиктова завела 5 дел против Порошенко за назначение судей Верховного Суда — актуальные новости 8 апреля.

О карантине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что говорить об ослаблении карантинных мер в Украине можно будет в мае, в случае снижения заболеваемости COVID-19, а до этого времени карантин продлят.

В ОП также отметили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой.

О делах против Порошенко

Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР о возможных неправомерных действиях Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

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