Новини 8 квітня: карантин до травня, справи проти Порошенка
Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня, Венедіктова завела 5 справ проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду — актуальні новини 8 квітня.
Про карантин
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.
В ОП також наголосили, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому.
Про справи проти Порошенка
Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих неправомірних дій Петра Порошенка та інших осіб при призначенні суддів Верховного суду у 2017 і 2019 роках.
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