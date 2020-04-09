МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране

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Четверг, 9 апреля 2020, 10:28

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.

Источник: президент авиакомпании Евгений Дыхне в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен".

Детали: При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.

Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.

Что предшествовало: Вице-премьер-министр Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными относительно сбитого пассажирского самолета авиакомпании "МАУ".

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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