МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.

Источник: президент авиакомпании Евгений Дыхне в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен".

Детали: При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.

Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.

Что предшествовало: Вице-премьер-министр Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными относительно сбитого пассажирского самолета авиакомпании "МАУ".

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

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