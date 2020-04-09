МАУ выплатила первую часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.
Источник: президент авиакомпании Евгений Дыхне в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Прямая речь: "Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен".
Детали: При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.
Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.
Что предшествовало: Вице-премьер-министр Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными относительно сбитого пассажирского самолета авиакомпании "МАУ".
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
- Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.
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