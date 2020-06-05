Новости 5 июня: митинг и Аваков, рост больных и карантин

Под Радой состоялся митинг за отставку Авакова, правительство запаниковало из-за роста больных СOVID-19 — актуальные новости 5 июня.

О митинге и Авакове

Утром возле здания Верховной Рады состоялся митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции файерами подожгли "милицейский бобик". Активисты назвали этот "бобик" памятником полицейской реформе. Полиция с помощью дымовых шашек разогнала активистов. Позже автомобиль перевернули на бок.

Также во время митинга себя поджег мужчина, житель Новой Каховки Юрий Ляшенко. Полиции удалось быстро его потушить. Мужчина требовал отставки Авакова и справедливости по делу с рейдерским захватом его имущества.

В это же время с трибуны Рады Аваков заявлял, что "в каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события".

Министр отметил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система видеофиксации следственных действий Custody Records.

А еще Аваков сорвался на депутатку "Голоса" Инну Совсун, которая попросила министра публично извиниться перед родителями 5-летнего Кирилла Тлявова, за убийство которого осудили полицейских.

В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Авакова — депутаты собрали 56 подписей.

О динамике и карантине

Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критерия для полноценного открытия ресторанов и кафе.

Кличко заявил, что Киев пока не будет ослаблять карантин — количество больных на 100 тысяч населения превышает норму.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что если тенденция по ухудшению эпидемиологической ситуации будет продолжаться, то график выхода из карантина могут изменить.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Страны ЕС продлили запрет на въезд для иностранцев после 15 июня.

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию милиционеров вернулись в МВД.

Партия "Европейская солидарность" обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от "ЕС".

Если бы сейчас в Украине проходили выборы президента, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 40,9% тех, кто определился с кандидатом.

В Украине зафиксировано 25 964 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 553. В результате осложнений умерли 762 человека, 11 372 пациента выздоровели.