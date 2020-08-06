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Суд отменил арест коллекции картин Порошенко

Четверг, 6 августа 2020, 15:07

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 43 картин пятого президента и народного депутата "Евросолидарности" Петра Порошенко.

Источник: постановление суда от 27 июля

Дословно: "Апелляционную жалобу адвокат Голованя И.В., удовлетворить.

Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 27 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Папазова С. и наложен арест на имущество - 42 (сорок две) картины и одну литографию... отменить и постановить новое решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте имущества".

Детали: Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Что было раньше: 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.

Вместо допроса Порошенко открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.

Представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос жене Порошенко.

Директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь. В ГБР заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Позже музей Ивана Гончара сообщил, что ГБР арестовало частную коллекцию картин семьи Порошенко.

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • В то же время, следствие по делу завершило расследование, поэтому суд даже не смог избрать бывшему президенту меру пресечения.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоарестГБРпрокуратура


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