Главные новости вторника и ночи: взятка для Юрченко, хасиды в Умани

"Помощника" Юрченко взяли под арест с возможностью 1 млн залога, Почти сотня спасателей обосновалась у могилы цадика Нахмана в Умани, — актуальные новости 15 сентября.

О взятке для "слуги"

Тем временем НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам.

В Офисе президента заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию "Слуга народа".

Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с Юрченко, уверяет, что денег не брал и с депутатом не общается. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

О хасидах в Умани

Отряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям обосновался возле мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани, накануне начала празднования еврейского Нового года.

МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства о запрете въезда на территорию Украины иностранцев.

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

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