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Главные новости субботы и ночи: победа Байдена, резня в Кривом Роге

Воскресенье, 8 ноября 2020, 07:00

Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 

О Байдене

Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января. 

В субботу в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом

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О других важных новостях

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев COVID-19, что является самым большим показателем за время пандемии, при этом 187 человек умерли и 8685 выздоровели.

Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с эпидемией COVID-19, поэтому некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.

Полиция Киевской области задержала вооруженных преступников, которые похитили частного предпринимателя, пытали его и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов. 

СБУ открыла уголовное производство против блогера Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность Украины. 

В ночь на субботу неизвестные обстреляли окно и входную дверь здания консульства Азербайджана в Харькове. 

Около 70 машин в субботу направились к дому председателя КСУ Александра Тупицкого в город Васильков, где провели акцию с требованием его отставки, полиция заблокировала движение авто.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украине удастся взять под контроль всю границу с Россией в Донецкой и Луганской областях. Сейчас украинские силовики не имеют доступа к участку госграницы между РФ и оккупированным Донбассом.

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что связанные с пандемией COVID-19 ограничения и направление имеющихся ресурсов на преодоление этого вируса сдерживают важные программы иммунизации, что уже привело к точечным вспышкам полиомиелита и кори.

В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик.

Украинская правда
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