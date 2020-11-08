Главные новости субботы и ночи: победа Байдена, резня в Кривом Роге

Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

О Байдене

Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

В субботу в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом.

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