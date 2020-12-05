Главные новости пятницы и ночи: ФСБ и обстрелы на границе, вероятный локдаун в январе

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной, МОЗ предлагает локдаун после Нового года, — актуальные новости 4 декабря.

Об ФСБ и обстрелах на границе

Федеральная служба безопасности России заявила, что на границе с Украиной случилась перестрелка.

Государственная пограничная служба не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы с Украиной и огневом противостоянии.

О локдауне в январе

Зеленский рассказал, что в декабре локдауна точно не будет, а будет в январе - вероятность его "не малая". Однако президент не советует продавать билеты и отменять отпуска - государственная граница будет открыт на въезд и выезд для украинцев.

В то же время Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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